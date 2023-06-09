Станом на 8 годину ранку 9 червня рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватися й в районі Нікополя становить 11,74 м.

Джерело: “Укргідроенерго”.

Відтак, за добу рівень води у Каховському водосховищі знизився ще на метр. А від ранку 6 червня рівень води впав загалом вже на 4,7 метра.

Під водою знаходиться більш ніж половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись.

Гідроелектростанції “Укргідроенерго” продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища.

Зазначимо, станом на вечір 8 червня рівень води в Каховському водосховищі становив 12,5 м, що вже нижче мінімального, що унеможливлює водозабір.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води.

За словами очільника Міндовкілля, це найбільша екологічна катастрофа з часів Чорнобиля. Щосекунди з Каховського водосховища витікає близько 40 тисяч кубометрів води. Україна вже втратила 6,5 кубокілометра.