Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що результати розслідування кримінальної справи за фактом прослуховування кімнати для нарад прем'єр-міністра України можуть бути оприлюднені протягом двох тижнів.

Про це він заявив під час засідання правоохоронного комітету Ради.

“Щодо прослуховування прем’єр-міністра України, розслідування проводиться зараз СБУ, ми заслуховували це провадження минулого тижня. Поки немає остаточних результатів. Я думаю, що десь, можливо, протягом тижня-двох, як нам повідомляли наші колеги, ми будемо здатні мати результат, про який ми повідомимо президенту і суспільству”, – заявив Рябошапка.

Як відомо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.

Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.