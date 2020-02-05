Про це він заявив під час засідання правоохоронного комітету Ради.
“Щодо прослуховування прем’єр-міністра України, розслідування проводиться зараз СБУ, ми заслуховували це провадження минулого тижня. Поки немає остаточних результатів. Я думаю, що десь, можливо, протягом тижня-двох, як нам повідомляли наші колеги, ми будемо здатні мати результат, про який ми повідомимо президенту і суспільству”, – заявив Рябошапка.
Як відомо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.
- В українських ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський знає, на якому каналі монтували ролики з прослуханими розмовами Олексія Гончарука.