На місці аварії літака авіакомпанії Air India Express в місті Кожикоде рятувальники знайшли бортові самописці.

Про це повідомляє індійська англомовна газета Hindustan Times з посиланням на Агентство з розслідування авіаційних подій.

Зазначається, що знайдені цифровий реєстратор і диктофон кабіни пілотів будуть доставлені в Делі для подальшого вивчення.

Як повідомлялося раніше, близько 17:10 годин за київським часом літак авіакомпанії Air India Express сполученням Дубай, ОАЕ — Кожикоде, Індія розбився під час приземлення. Згідно із заявою авіакомпанії, на борту знаходилися 174 пасажири, 10 немовлят, 6 членів екіпажу (з них двоє — пілоти Air India Express).

Причиною аварії могли стати погані погодні умови. Перед аварією літак швидко рухався злітно-посадковою смугою у дощових умовах, після чого спустився схилом та розколовся навпіл. Розслідуванням причин аварії займатиметься Бюро розслідування авіакатастроф Індії.