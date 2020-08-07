Як повідомлялося раніше, близько 17:10 годин за київським часом літак авіакомпанії Air India Express сполученням Дубай, ОАЕ — Кожикоде, Індія розбився під час приземлення.
Згідно із заявою авіакомпанії, на борту знаходилися 174 пасажири, серед них — 10 немовлят, 6 членів екіпажу (з них двоє — пілоти Air India Express).
За даними місцевих ЗМІ, станом на зараз усі пасажири, окрім одного (але він знаходиться у безпеці) врятовані з-під уламків літака.
Наразі відомо про 16 загиблих осіб та 123 поранених, серед яких 15 знаходяться у важкому стані. Обидва пілоти літака загинули.
За словами міністра цивільної авіації Гардіп Сінгх Пурі, перед аварією літак швидко рухався злітно-посадкову смугою у дощових умовах, після чого спустився схилом та розколовся навпіл. Розслідуванням причин аварії займатиметься Бюро розслідування авіакатастроф Індії.
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