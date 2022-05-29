Кремлівська пропаганда використовує "західних фахівців" для просування наративів. Цього тижня Росія підсилювала ідею, що Україна нібито неминуче програє.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони у Telegram.

У межах інформаційної війни РФ не залишає спроб просувати пропаганду на Захід, чому Україна має поступитися суверенітетом та незалежністю. Основними каналами минулого тижня стали “експерти” з Франції, Німеччини, Італії та США.

Французький центр досліджень у сфері розвідки оприлюднив аналітичне звернення. У ньому йшлося про “професійну російську армію” та “недосвідчених українських солдатів”.

На тему загрози Третьої світової війни виступив німецький Інститут Шиллера. Автори зазначили, що для Німеччини та ЄС “конфронтація з Росією згубна”.

Намагався схилити Україну до капітуляції італійський генерал Леонардо Трикаріко, закликавши ЄС до відповідних кроків. У такий спосіб політик наголошував, що треба “заспокоїти” РФ та не дати можливості застосувати зброю масового ураження.

Колишній сенатор США Річард Блек розповідав, що Росія неминуче переможе. Він аргументував це тим, що РФ не може собі дозволити програти. Зокрема через загрозу розширення НАТО.

У РНБО наголосили, що кремлівська пропаганда використовує західні канали зв’язків задля підсилення наративів. У Москві намагаються нав’язати світу необхідну їй точку зору, аби “виторгувати” кращі для себе умови.