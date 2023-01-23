Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він зауважив, що є принципове рішення РНБО щодо посадовців, які виїжджають за кордон.

Це стосується всіх посадових осіб центральної влади та різних інших рівнів місцевого самоврядування. Це стосується правоохоронців, народних депутатів, прокурорів і всіх тих, хто має працювати на державу і в державі”, – наголосив президент.

Зеленський додав, “якщо посадовці хочуть зараз відпочити, то відпочиватимуть поза державною службою”. Та констатував, що службовці більше не зможуть їздити за кордон на відпочинок або з будь-якими іншими неурядовими цілями.

Відповідно до рішення РНБО, державні посадовці можуть виїжджати за кордон виключно у службові відрядження.

Обмеження стосуватимуться, зокрема:

  • членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників
  • керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників
  • голови СБУ, його першого заступника та заступників
  • секретаря РНБО, його перших заступників та заступників
  • суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування
  • голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення
  • голови та членів Рахункової палати
  • голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів
  • народних депутатів України
  • уповноваженого ВРУ та його представників
  • голови Нацбанку, його першого заступника та заступників
  • постійного представника президента в Автономній республіці Крим та його заступників
  • голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників.

Кабмін має у п’ятиденний термін розробити новий порядок перетину кордону посадовими особами, за якого підставою для виїзду за межі країни буде лише службове відрядження.