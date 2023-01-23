Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці виїжджатимуть за межі України виключно у відрядження. Рішення РНБО стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він зауважив, що є принципове рішення РНБО щодо посадовців, які виїжджають за кордон.

Це стосується всіх посадових осіб центральної влади та різних інших рівнів місцевого самоврядування. Це стосується правоохоронців, народних депутатів, прокурорів і всіх тих, хто має працювати на державу і в державі”, – наголосив президент.

Зеленський додав, “якщо посадовці хочуть зараз відпочити, то відпочиватимуть поза державною службою”. Та констатував, що службовці більше не зможуть їздити за кордон на відпочинок або з будь-якими іншими неурядовими цілями.

Відповідно до рішення РНБО, державні посадовці можуть виїжджати за кордон виключно у службові відрядження.

Обмеження стосуватимуться, зокрема:

членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників

голови СБУ, його першого заступника та заступників

секретаря РНБО, його перших заступників та заступників

суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування

голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення

голови та членів Рахункової палати

голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів

народних депутатів України

уповноваженого ВРУ та його представників

голови Нацбанку, його першого заступника та заступників

постійного представника президента в Автономній республіці Крим та його заступників

голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників.

Кабмін має у п’ятиденний термін розробити новий порядок перетину кордону посадовими особами, за якого підставою для виїзду за межі країни буде лише службове відрядження.