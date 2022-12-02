Про це BBC News повідомили два джерела у силових структурах. Свою реакцію Новинський опублікував у Facebook. Також про санкції щодо Новинського та Павла повідомило видання “Українська правда” з посиланням на власні джерела.
BBC пише, що економічні санкції щодо Новинського можуть вдарити по УПЦ, адже “він є одним із головних спонсорів цієї структури”.
Загалом президент доручив розібратись, наскільки Українська православна церква досі пов’язана з Російською православною церквою.
Як зазначило УП, РНБО ввела санкції проти Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно з окупованих Росією територій.
У своєму дописі Вадим Новинський зазначив, що, на його думку “рішення РНБО щодо застосування до мене персональних санкцій я розцінюю як переслідування за релігійні переконання. Жодних інших підстав для накладення санкцій не існує”.
“Вже багато років я відчуваю тиск через свою принципову підтримку канонічного православ’я в Україні та благодійну допомогу Українській православній церкві. Я свідомо прийняв громадянство України та є її патріотом. Завжди виступав за мир, збереження української державності та територіальної цілісності України. Бізнеси, акціонером яких я є, вносять суттєвий вклад в економіку та обороноздатність України”, — йдеться в повідомленні.
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