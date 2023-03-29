російсько-українська війна
18:24 «Родючий український чорнозем» з‘явився на полицях російських магазинів
18:20 РФ розпочала навчання з міжконтинентальними балістичними ракетами «Ярс»
18:15 У Японії розробили технологію на основі штучного інтелекту, яка шукає міни з точністю в 90%
17:44 Сі Цзіньпін заявив, що Китай готується до війни
17:24 Ризик випадкового інцесту: донор сперми, який став батьком 550 дітей, постане перед судом
16:55 Пілотний проєкт із комплексної відбудови деокупованих територій розпочнуть у п’яти областях – Шмигаль
16:30 Вибір членів Нацжурі Євробачення-2023: у «Дії» стартувало нове опитування
Допомагають перемагати
16:24 У Львівській області дев’ятирічна незряча співачка зібрала для ЗСУ понад 650 тисяч гривень
16:17 Фінляндія передала Україні тисячу «пакунків малюка» для новонароджених
Допомагають перемагати
15:55 Бренд одягу «Авіація Галичини» зібрав понад мільйон гривень на ударний дрон
15:38 Російського диригента, якого звільнили у Німеччині за відмову засудити вторгнення в Україну, «тепло зустріли в Китаї» — CNN
15:38 Світовий Конгрес Українців передав 18 пікапів для ДСНС
15:22 Спортсменка з Миколаєва стала чемпіонкою з боротьби на міжнародному турнірі «TALLINN OPEN-2023»
15:21 ВООЗ розгляне можливість додавання ліків проти ожиріння до «списку основних медикаментів»
15:21 Посольство Росії в США переконане, що Вашингтон хоче применшити свою причетність до вибухів на Nord Stream
15:14 Бразильський студент, який виявився російським шпигуном: історія співробітника ГРУ Сергія Черкасова
14:53 Російські спецслужби створили інтернет-спільноту, до якої залучали дітей, для фейкових мінувань в Україні – СБУ
14:44 Євген Малолєтка став переможцем найпрестижнішої премії з фотожурналістики World Press Photo
14:28 Швеція викликає посла РФ через «спробу втручання» в процес приєднання країни до НАТО
14:08 У Донецькій області затримано російського агента, який збирав дані про склади боєприпасів під Авдіївкою
14:08 Донеччина: за добу російські армійці завдали 18 ударів по області, є поранені
14:03 Австралійські дослідники зробили фрикадельку з ДНК мамонта
13:45 Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС
13:35 Уряд скоротив термін підготовки водіїв спецавтомобілів цивільного захисту з 6 до 1 місяця
13:27 У Харкові затримано двох військових, які за хабарі допомагали ухилянтам — ДБР
13:25 На Черкащині скоротять комендантську годину
13:14 До кінця травня буде завершено випробування жіночої військової форми українських виробників – Міноборони
13:13 На 92-му році життя померла українська гімнастка та заслужена тренерка Альбіна Дерюгіна
13:02 Як виглядає новий логотип Pepsi: фото
12:34 «Скандал та зрада» — польський прем’єр характеризував рішення МОК щодо повернення спортсменів з РФ до змагань
12:34 У боях під Бахмутом загинув відомий культуролог та дослідник Євген Гулевич
12:27 Україна докладає чималих зусиль, щоб окупація Криму ставала незручною для Росії – CNN
11:53 Канада надасть Україні новий кредит у майже 2 мільярди доларів

«Родючий український чорнозем» з‘явився на полицях російських магазинів

У магазинах Росії почали продавати мішки з "родючим українським чорноземом".

Середа, 29 березня 2023, 18:24
Підтримати

Про це інформує пресслужба торгового центру “Южный”, який знаходиться у Москві.

“Родючий український чорнозем тепер у магазинах Росії. З радістю повідомляємо про початок продажу чорнозему з України в нашому торговому центрі “Южный”, — йдеться на сайті.

Крім того, в пресслужбі ТЦ зауважили, що продаватимуть чорнозем в мішках по 50 літрів. Ціну в торговому центрі Москви не повідомили, натомість наголосили що “високоякісний український чорнозем був ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин”.

“Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими”, — додається в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 березня на території посольства України в США відбулася офіційна церемонія повернення Україні предметів культури та історії, які були затримані у вересні минулого року митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з Росії.

Варто зазначити, що росіяни за час повномасштабного вторгнення викрали в Україні десятки тисяч предметів мистецтва, серед яких є артефакти віком кілька тисяч років. Міжнародні експерти зазначили, що подібна крадіжка є найбільшою з часів Другої світової війни, коли нацисти пограбували Європу.

Теги: агресія Росії, війна, повномасштабна війна, продаж, родючий чорнозем, російські магазини, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, український чорнозем

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook