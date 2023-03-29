«Родючий український чорнозем» з‘явився на полицях російських магазинів

Про це інформує пресслужба торгового центру “Южный”, який знаходиться у Москві.

“Родючий український чорнозем тепер у магазинах Росії. З радістю повідомляємо про початок продажу чорнозему з України в нашому торговому центрі “Южный”, — йдеться на сайті.

Крім того, в пресслужбі ТЦ зауважили, що продаватимуть чорнозем в мішках по 50 літрів. Ціну в торговому центрі Москви не повідомили, натомість наголосили що “високоякісний український чорнозем був ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин”.

“Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими”, — додається в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 березня на території посольства України в США відбулася офіційна церемонія повернення Україні предметів культури та історії, які були затримані у вересні минулого року митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з Росії.

Варто зазначити, що росіяни за час повномасштабного вторгнення викрали в Україні десятки тисяч предметів мистецтва, серед яких є артефакти віком кілька тисяч років. Міжнародні експерти зазначили, що подібна крадіжка є найбільшою з часів Другої світової війни, коли нацисти пограбували Європу.