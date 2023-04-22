Протягом повномасштабної російсько-української війни окупанти втратили чималу кількість танків, які наразі не можуть активно виробляти через брак підшипників західного виробництва. З такою проблемою зіткнулися й російські залізничники.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на дослідження Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (CSIS).

Зазначається, що дефіцит сучасної оптики гальмує здатність Росії виробляти нові танки Т-72БМ3 і Т-90М, а також відновлювати старі Т-72, ​​Т-80 та Т-90, аби компенсувати тисячі танків, які вона втратила під час масштабної війни в Україні.

Втім, не лише це є проблемою російської бронетехніки. Також росіянам не вистачає шарикопідшипників, які вони раніше постачали з США та Європи.

Особливо з огляду на те, що російські військові зусилля та економіка — повністю залежать від потягів для яких також потрібно багато шарикопідшипників.

Тому, росіяни постали перед вибором: побудувати більше танків та дозволити залізничній системі розвалитися або продовжити рух поїздів та сповільнити виробництво танків.

“Історично Росія імпортувала більшість своїх високоякісних підшипників із західних виробників. У 2020 році, наприклад, Росія імпортувала кулькові підшипники на суму понад 419 мільйонів доларів, близько 55 відсотків яких походили з Європи та Північної Америки. Німеччина була найбільшим торговим партнером Росії, займаючи 17 відсотків її загального імпорту того року”, — зазначили аналітики CSIS.

Проте це змінилося після того, як російські війська вдерлися в Україну в лютому 2022 року, спровокувавши масштабну війну, внаслідок якої загинули десятки тисяч.

“Після початку вторгнення великі західні виробники підшипників покинули Росію і припинили там свої продажі”, — йдеться в матеріалі CSIS.

Наслідки швидко стали очевидними. Буквально через кілька тижнів головні російські заводи з будівництва нових танків і відновлення старих “Уралвагонзавод” у Свердловській області та “Омськтрансмаш” у Сибіру тимчасово заморозили виробництво.

Попри те, що роботи відновилися, довгострокові перспективи танкової галузі жахливі. Новий танк Т-72БМ3 чи Т-90М потребує сучасної оптики, а ця оптика зазвичай надходить із Франції.

Саме з цієї причини РФ насилу відшкодувала 2 000 або більше танків, які вона втратила за 14 місяців боїв в Україні. Так, російським військам потрібно щонайменше 150 нових або відремонтованих танків на місяць лише для того, аби підтримувати свої сили на передовій.

На початку повномасштабної війни в Росії були невеликі запаси кулькових підшипників, але вони підшипники були потрібні й російським залізничникам.

Маючи вибір між будівництвом танків та заморожуванням транспорту, Москва вибрала перше.

Ось чому росіяни “подорожують назад у часі”, виводячи Т-62 1960-х і Т-55 1950-х років, які, як пише Forbes, трухлявіли на складах з 1980-х років.

Для старих танків потрібно менше сучасних компонентів і менше шарикопідшипників. Вони безнадійні у сутичці з українськими силами, але вони сповільнюють ЗСУ.

Т-62 і Т-55, які тимчасово закривають дірку в структурі сил російської армії, доки промисловість РФ намагається знайти альтернативні джерела шарикопідшипників і відновити виробництво сучасних танків.

Очевидною альтернативою є нібито Китай і Малайзія. Однак китайські та малазійські підшипники, як правило, поступаються американським чи європейським.

“Хоча Москва могла б замінити імпорт західних підшипників і таким чином підтримувати рівень виробництва оборонного сектора, необхідний для продовження своїх військових зусиль, ці підшипники, швидше за все, будуть нижчої якості, що може вплинути на надійність”, — пише CSIS.

Тож, ймовірно, Росія наростить виробництво танків, замінивши хороші підшипники на погані. Вони можуть виглядати як Т-72БМ3 чи Т-90М, але всередині вони менш потужні та менш довговічні.