Про це в дописі на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник головного редактора “Української правди” Євген Будерацький.
За його словами, журналісти AFP потрапили під обстріл окупаційних військ під час руху дорогою Бахмут-Лисичанськ. Зауважується, що ця дорога — єдина, якою можуть евакуюватися мирні українці. Її росіяни обстрілюють вже два тижні.
Будерацький прикріпив до допису відео головного фотографа видання Аріса Мессініса в Греції, який знімав обстріл із пасажирського сидіння автівки, на якій він їхав по дорозі, а також з укриття на узбіччі.
- Водночас Шойгу заявляв, що Росія навмисне уповільнює темп “спецоперації” в Україні.
- Також повідомлялося, що Росіяни безперервно обстрілювали Сєвєродонецьк: 4 людини загинули.
- Загалом 234 дитини загинуло через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.