Попри заяви про затягування наступу задля надання цивільним можливості виїхати, Росія два тижні обстрілює єдину дорогу для евакуації — Бахмут-Лисичанськ.

Про це в дописі на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник головного редактора “Української правди” Євген Будерацький.

За його словами, журналісти AFP потрапили під обстріл окупаційних військ під час руху дорогою Бахмут-Лисичанськ. Зауважується, що ця дорога — єдина, якою можуть евакуюватися мирні українці. Її росіяни обстрілюють вже два тижні.

Будерацький прикріпив до допису відео головного фотографа видання Аріса Мессініса в Греції, який знімав обстріл із пасажирського сидіння автівки, на якій він їхав по дорозі, а також з укриття на узбіччі.