Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.
Для цього “Державний комітет оборони ДНР” під головуванням колабораціоніста та ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна ухвалив рішення про “націоналізацію” стратегічних підприємств.
Також росіяни намагаються налагодити роботу критичної інфраструктури. Проте масова мобілізація спричинила дефіцит співробітників. Наприклад, керівництво “Донецької залізниці” звернулось до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їхніх співробітників для ремонтування та обслуговування залізниці.
Натомість окупаційна влада за відсутності мобілізаційного ресурсу, відправляє на війну студентів, людей з хронічними хворобами та інвалідів.
“В межах політики економії фінансових ресурсів, донецькі “керманичі” зменшують для “мобілізованих” заробітну плату за основним місцем роботи. Працедавцям дозволили нараховувати їм так званий “голий” оклад без жодних надбавок та премій. Що значно менше від звичного середньомісячного заробітку”, — йдеться у повідомленні ГУР.
- Раніше російські ЗМІ заявили про відкриття офісу уповноваженого з прав людини в так званій “ДНР”. За їх словами, його працівники збиратимуть “докази жахливих злочинів націоналістів”.
- Також на окупованих територіях України зростає кількість російських колаборантів. Однак у них з загарбниками тривають міжособистісні владні конфлікти.
- Водночас російські армійці продовжують обстрілювати мирне населення України. Зокрема у Донецькій області, де тривають активні бойові дії, 13 травня було вбито одного цивільного. Ще 12 мирних мешканців Донеччини отримали поранення.