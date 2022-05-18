Росіяни поступово беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Для цього “Державний комітет оборони ДНР” під головуванням колабораціоніста та ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна ухвалив рішення про “націоналізацію” стратегічних підприємств.

Також росіяни намагаються налагодити роботу критичної інфраструктури. Проте масова мобілізація спричинила дефіцит співробітників. Наприклад, керівництво “Донецької залізниці” звернулось до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати їхніх співробітників для ремонтування та обслуговування залізниці.

Натомість окупаційна влада за відсутності мобілізаційного ресурсу, відправляє на війну студентів, людей з хронічними хворобами та інвалідів.