Розвідка Сполученого Королівства повідомила, що більш масштабний план російських армійців полягає у тому, щоб відрізати Сєвєродонецьк з південного та північного напрямків. Однак наступ з півдня застопорився, тому основні зусилля загарбників будуть спрямовані на штурмі з півночі.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом вихідних ЗСУ відбили частину Сєвєродонецька, хоча, ймовірно, росіяни продовжують утримувати східну частину міста.

Однак більш масштабний план РФ, ймовірно, полягає у тому, щоб відрізати Сєвєродонецьк у північній та південній частинах міста.

До травня РФ отримала певний успіх на південному напрямку, у Попасній. Однак минулого тижня прогрес росіян у цьому напрямку застопорився.

Водночас окупанти почали завдавати потужних обстрілів поблизу Ізюма, що свідчить про підготовку росіян на північному напрямку.

“Росії майже напевно потрібно буде досягти прориву принаймні на одному з цих напрямків, щоб перевести тактичні здобутки на успіх на оперативному рівні та просунутися до своєї політичної мети – контролювати всю Донецьку область”, – йдеться у повідомленні британської розвідки.