Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що протягом вихідних ЗСУ відбили частину Сєвєродонецька, хоча, ймовірно, росіяни продовжують утримувати східну частину міста.
Однак більш масштабний план РФ, ймовірно, полягає у тому, щоб відрізати Сєвєродонецьк у північній та південній частинах міста.
До травня РФ отримала певний успіх на південному напрямку, у Попасній. Однак минулого тижня прогрес росіян у цьому напрямку застопорився.
Водночас окупанти почали завдавати потужних обстрілів поблизу Ізюма, що свідчить про підготовку росіян на північному напрямку.
“Росії майже напевно потрібно буде досягти прориву принаймні на одному з цих напрямків, щоб перевести тактичні здобутки на успіх на оперативному рівні та просунутися до своєї політичної мети – контролювати всю Донецьку область”, – йдеться у повідомленні британської розвідки.
- Нагадаємо, за даними ГУР МОУ, на Сході тривають запеклі бої за Сєверодонецьк. Українські захисники поступово відтісняють російських окупантів з міста.
- Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські окупанти мають на меті захопити Запоріжжя.
- Окрім цього Володимир Зеленський заявив, що поки що українські військові аналітики не бачать реальної загрози повторного повномасштабного вторгнення в Україну з Білорусі.