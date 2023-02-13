Про це йдеться в Twitter Міністерства оборони Великої Британії.
Повідомляється, що станом на 8 січня 2023 року Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.
Незважаючи на нинішній оперативний фокус на центральному Донбасі, Росія як і раніше стурбована охороною кордонів своєї розширеної лінії фронту. Про це свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та перекидання особового складу.
Зазначено, що лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 км, а в окупованій Запорізькій області – 192 км. Великий український прорив у Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського “наземного мосту”, що з’єднує Ростовську область та Крим.
Успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену військову мету Росії “звільнити” Донбас. Рішення про протидію якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російського керівництва.
- Посилаючись на дані Генерального штабу Збройних сил України, Міноборони Великої Британії вважає, що за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.
- У розвідці Великої Британії зауважили, що РФ, ймовірно, від січня намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Однак найближчими тижнями Кремлю навряд чи вдасться наростити сили, аби змінити хід війни.
- У розвідці Сполученого Королівства зауважили, що погодні умови залишаються одним з основних чинників, які впливають на розвиток російсько-української війни.