Станом на 7 лютого 2023 року зображення з відкритих джерел вказують на те, що Росія, ймовірно, продовжила зміцнення оборонних укріплень у Запорізькій області на півдні України, зокрема поблизу міста Тарасівка.

Про це йдеться в Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Повідомляється, що станом на 8 січня 2023 року Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

Незважаючи на нинішній оперативний фокус на центральному Донбасі, Росія як і раніше стурбована охороною кордонів своєї розширеної лінії фронту. Про це свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях та перекидання особового складу.

Зазначено, що лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 км, а в окупованій Запорізькій області – 192 км. Великий український прорив у Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського “наземного мосту”, що з’єднує Ростовську область та Крим.

Успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену військову мету Росії “звільнити” Донбас. Рішення про протидію якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російського керівництва.