Вибух над Кремлем – речник Повітряних сил припустив, що росіяни готуються до провокацій

Про це речник ПС зазначив в етері “Радіо Свобода”.
Аналізуючи відео, поки що незрозуміло, що саме сталося у центрі Москви, оскільки жодних наслідків немає. Речник ПС зауважив, що навіть російський прапор над будівлею не пошкоджено, що дивно.
Моя особиста думка – не Повітряних сил – що РФ так намагається показати якусь ескалацію з боку України чи агресивні дії. Вони ж так завжди роблять, кажуть, що ми самі б’ємо по своїх житлових будинках”.
За його словами, такі інциденти безпосередньо над адміністрацією російського президента Путіна мають щонайменше дивний вигляд. І додав, що ймовірно, ворог може готувати якісь провокації.
Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.
- У російському селищі Волна (Темрюкський район Краснодарського краю) горить резервуар з нафтопродуктами. Площа пожежі перевищує 1000 квадратних метрів.
- Ще більше російських регіонів оголосили про скорочення святкування Дня Перемоги 9 травня через міркування безпеки та відсутність військової техніки для демонстрації.
- У розвідці Великої Британії відреагували на те, що у деяких російських регіонах та у тимчасово окупованому Криму скасували парад на 9 травня.