Вибух над Кремлем – речник Повітряних сил припустив, що росіяни готуються до провокацій

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.

Про це речник ПС зазначив в етері “Радіо Свобода”.

Аналізуючи відео, поки що незрозуміло, що саме сталося у центрі Москви, оскільки жодних наслідків немає. Речник ПС зауважив, що навіть російський прапор над будівлею не пошкоджено, що дивно.

Моя особиста думка – не Повітряних сил – що РФ так намагається показати якусь ескалацію з боку України чи агресивні дії. Вони ж так завжди роблять, кажуть, що ми самі б’ємо по своїх житлових будинках”.

За його словами, такі інциденти безпосередньо над адміністрацією російського президента Путіна мають щонайменше дивний вигляд. І додав, що ймовірно, ворог може готувати якісь провокації.

Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.