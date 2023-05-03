російсько-українська війна
19:46 Голодування напередодні «кінця світу»: лідер кенійського культу постав перед судом через смерть послідовників
19:10 З початку повномасштабної війни вдалося розшукати понад 50% громадян, зниклих безвісти – МВС
19:04 Вибух над Кремлем – речник Повітряних сил припустив, що росіяни готуються до провокацій
18:46 За тиждень в Україні зафіксовано майже 8,9 тисячі випадків COVID-19
18:30 Ситуація у зоні відповідальності ОК «Південь» залишається складною – ворог атакує цивільних вздовж всієї лінії фронту
18:10 Фінська газета поширює серед росіян правдиві новини про війну в Україні через відеогру Counter Strike
18:03 Зеленський розповів, що Білий дім не сповістив його про витік даних американської розвідки – WP
17:49 З’явився перший тизер-трейлер і постер до фільму «Дюни 2»
17:37 Російські загарбники «націоналізували» й виставили на продаж 700 підприємств у Криму – ЦНС
17:10 Україна отримала від Литви 922 тонни обладнання для відновлення енергооб’єктів
17:03 В Одесі перейменували два райони міста, названих на честь російських полководців
17:01 Переговори щодо «зернової угоди» перенесли на 5 травня
16:42 «Злочин без покарання»: українська агенція випустила книгу про злочини РФ на 6 тисяч сторінок
16:23 В Україні випустять світовий бестселер про Бенксі
16:03 Спілка молочних підприємств України закликала об’єднатися з метою зняття заборони експорту
16:03 СБУ затримала зрадника, який надсилав росіянам розвіддані про оборону Києва
16:00 У Японії криміналізують фото- та відеозйомку жінок під спідницею без їхньої згоди
15:45 Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди про Міжпарламентську асамблею держав СНД
15:41 В Одесі судитимуть жінку, яка під час стріму в TikTok заявляла, що чекає захоплення міста
15:41 Резніков показав робота-собаку, який розміновує Україну
15:33 Bloomberg: виявлено десятки новинних сайтів, створених чат-ботами зі штучним інтелектом
15:12 Зеленський підписав закон, який звільняє аграріїв від сплати податків на заміновані та окуповані землі
14:58 Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні припинили роботу понад 230 медіа – ІМІ
14:53 Ситуація з водопіллям: в Україні спостерігається зниження рівнів води у річках
14:49 Режисер «Вартових галактики 3» створив 600 версій стрічки для різних кінотеатрів
Партнерський матеріал
14:35 Все про властивості та спосіб застосування амброксолу
14:27 Український фільм «Чорнобиль 22» здобув Гран-прі на фестивалі короткометражного кіно у Німеччині
14:19 Росія продовжує продавати золото, попри санкції Заходу – Bloomberg
14:09 В Ялті школяра оштрафували на 40 тисяч рублів через фразу «Ми за Україну»
14:03 Верховна Рада підтримала створення Національного військового меморіального кладовища у Києві
13:42 У трьох областях України внаслідок ворожих артобстрілів пошкоджено розподільні мережі – «Укренерго»
13:35 У Білорусі засудили колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA до 8 років колонії
13:31 Донеччина: за добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів, є поранені

Вибух над Кремлем – речник Повітряних сил припустив, що росіяни готуються до провокацій

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.

Середа, 3 травня 2023, 19:04
Підтримати

Про це речник ПС зазначив в етері “Радіо Свобода”.

Аналізуючи відео, поки що незрозуміло, що саме сталося у центрі Москви, оскільки жодних наслідків немає. Речник ПС зауважив, що навіть російський прапор над будівлею не пошкоджено, що дивно.

Моя особиста думка – не Повітряних сил – що РФ так намагається показати якусь ескалацію з боку України чи агресивні дії. Вони ж так завжди роблять, кажуть, що ми самі б’ємо по своїх житлових будинках”.

За його словами, такі інциденти безпосередньо над адміністрацією російського президента Путіна мають щонайменше дивний вигляд. І додав, що ймовірно, ворог може готувати якісь провокації.

Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

Теги: вибух у Кремлі, думка, Ігнат, припущення, провокації, ПС, дрон

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook