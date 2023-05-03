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Над Кремлем зафіксували два дрони, проте доказів причетності України немає – аналіз CNN

Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.

Середа, 3 травня 2023, 20:42
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Про це мовиться в аналізі CNN.

У CNN проаналізували відео, на якому зафіксовано інцидент. Кадри підтверджують заяву РФ про те, що два безпілотники пролетіли над Кремлем уранці 3 травня, але CNN не знайшло доказів причетності України.

Ось що наразі відомо про те, як розгорталися події: відео з димом, що підіймається над Кремлем, геолокація якого була визначена CNN, з’явилося на місцевому Telegram-каналі о 2:37 ночі 3 травня. Перші повідомлення про інцидент із посиланням на Кремль надійшли через російські державні ЗМІ ТАСС і РІА близько 14:33 – приблизно через 12 годин.

Невдовзі після появи перших повідомлень у ЗМІ в соцмережах почало поширюватися ще одне відео, яке демонструє момент вибуху безпілотника над Кремлем. На відео дрон летить до куполоподібного даху будівлі, відтак стається невеликий вибух. На цьому відео двоє осіб лізуть на купол, тримаючи ліхтарики, і видно, як вони пригинаються прямо перед моментом вибуху. Особи не зафіксовані на першому з цих відео, але з’являються на другому, що свідчить про те, що вони реагували на пожежу, спричинену першим дроном, у той час, коли з’явився другий дрон.

CNN проаналізував відео, опубліковані російським державним телеканалом, які, схоже, показують, що два окремі безпілотники летіли з різних напрямків з інтервалом у кілька хвилин один за одним, відповідно до часу, який відображається на годиннику на Спаській вежі неподалік. Перший дрон помічено над Кремлем о 2:27. Він вибухнув над Сенатським палацом, після чого на його даху спалахнула пожежа. Другий дрон зафіксовано о 2:43 ночі, його уламки впали на територію Кремля. У той час, як перший безпілотник спричинив пожежу у верхній частині купола, другий вибухнув у повітрі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не згадав про інцидент 3 травня під час розмови з журналістами близько 12:30, приблизно за дві години до появи повідомлень у ЗМІ.

Україна заперечує будь-яку відповідальність за ймовірну атаку, а радник президента України Михайло Подоляк заявив CNN, що Україна “не має нічого спільного з атаками безпілотників на [Кремль]”.

Згодом президент України Володимир Зеленський також заперечив причетність до атаки дронів.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.

Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

Теги: аналіз CNN, вибух у Кремлі, відео, дрони над Кремлем, простеження подій

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