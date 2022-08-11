Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що зміна планів Кремля може свідчити про те, що окупаційні сили, ймовірно, перенесуть дату проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України про їх приєднання до РФ.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Напередодні радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що окупати на Херсонщині припинили обговорення 11 вересня як дати псевдореферендуму.

За його словами, раніше окупаційна “влада” заявляла, що “референдум” відбудеться саме 11 вересня – у день проведення місцевих виборів у Росії. Проте зараз окупанти вже не називають жодних точних дат “референдуму”.

Аналітики ж зауважили, що росіяни на окупованих територіях України вжили всіх заходів, аби мати можливість провести “референдум” у будь-який час.

До прикладу, 3 серпня ISW повідомляв, що війська РФ хочуть проводити голосування у режимі онлайн на території Донецької області. А 7 серпня ISW зауважив, що на окупованій частині Запорізької області росіяни планували провести серед місцевих жителів “опитування”, навідуючись до їх домівок.

Водночас експерти зауважили, що тривала окупація росіянами українських населених пунктів негативно позначиться на політичній, військовій та економічній ситуації та стане руйнівною для життєздатності Української держави.

Якщо РФ анексує частину України, це не змінить ситуації яка вже зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях.

“Примусова паспортизація, введення рубля, “фільтрація” та інші “інтеграційні” заходи, які вже здійснюються на окупованих Росією територіях, є набагато важливішими та шкідливішими для України, ніж референдуми”, – резюмували аналітики.