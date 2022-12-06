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Блінкен застерігає від «фальшивого перемир’я» з Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що РФ може спробувати фальшиво зупинити війну в Україні, що не призведе до міцного миру, а лише "дозволить російським військам перегрупуватися і знову атакувати Україну".

Вівторок, 6 грудня 2022, 18:44
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Про це інформує CNN.

Так, за його словами, росіяни намагаються знайти вихід зі становища, який був би “фальшивим виходом”.

“Я маю на увазі: припинімо вогонь, давайте просто заморозимо речі, заморозимо конфлікт, не ведучи переговори про територію, яку захопили. Відпочиньте, переобладнуйте, перегрупуйте, повторно атакуйте”, – пояснив Блінкен.

Держсекретар зауважив, що така ситуація може виникнути, якщо РФ не вдасться “змусити український народ опустити руки”, через неймовірну стійкість, яку показали українці.

“Це закінчиться, і це майже напевно закінчиться дипломатією з переговорами. Але я думаю, що ми повинні побачити справедливий і міцний мир. А не фальшивий мир”, — наголосив він.

Лише близько третини із 300 000 росіян, призваних на дійсну військову службу, були повністю мобілізовані, зазначив Блінкен, який вказав на слабкі можливості тих, хто приєднався до бойових дій.

“Ви отримуєте сили, які ледве навчені, погано оснащені, не підготовлені до зимового періоду, які кинуті в цю суміш”, – наголосив він, зазначивши, що ці сили, загалом кажучи, не є “особливо ефективними підрозділами”.

Зауважимо, що раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо необхідності надання “гарантій безпеки” для країни-агресорки РФ. Вона наголосила, що говорити про мир з РФ зараз було б небезпечно, оскільки російські війська спочатку мають бути виведені з України, а потім має бути гарантовано безпеку України.

Також глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що РФ не має бути запрошена на “мирні” переговори, адже, перш ніж будувати нову архітектуру безпеки в Європі, країна-агресорка має зазнати нищівної поразки на полі бою.

3 грудня президент Франції Емманюель Макрон підтримав російську інформаційну операцію стосовно необхідності Заходу обговорювати російські “гарантії безпеки”.

Згодом в Інституті вивчення війни заявили, що вимога РФ про нібито “гарантії безпеки” є частиною великої російської інформаційної операції, яка зображає дії НАТО як такі, що спровокували російське жорстоке та криваве вторгнення 2022 року, оскільки начебто становили загрозу для РФ.

Теги: війна, Блінкен, війна, застереження, переговори, пошук переговорів

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