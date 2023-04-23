Головнокомандувач Силами оборони Естонії генерал Мартін Герем вважає, що війна закінчиться лише тоді, коли Росія розпадеться на маленькі держави.

Про це повідомляє Postimees.

Він пояснив, що Росія сприймає втрату 500-600 солдатів на день як ознаку сили.

Ми можемо втратити стільки і завтра, а ви не можете, я можу, і я прийду і все одно візьму те, що мені належить. Якщо стандарт такий, то українцям буде дуже важко завершити війну до того, як останній окупант буде знищений на їхній території”, – зазначив Герем.

Росіяни довели Україну до того, що українці не можуть зупинитися до виходу до своїх кордонів, а це означає, що вони завдадуть ще більшої шкоди росіянам. За його словами, росіяни внутрішньо також бачать ці втрати, і додав: “якщо ви – держава, зазнали поразки від українців, яких принижували у своїх ЗМІ, то як ви поводитиметеся після цього”.

Генерал наголосив, що “росіяни будуть намагатися знову атакувати”, тож Герем не бачить закінчення війни, поки “Росія повністю не зміниться”.

Він переконаний, що лише розпад Росії гарантує припинення війни. На його переконання, “це не має бути велика та могутня країна”, яка вважає, що має право робити все. Росія має розпастись на маленькі держави, які не матимуть так багато влади та амбіцій.

Зауважимо, у липні 2022 року до Київської та Чернігівської областей прибула делегація Сил оборони Естонії на чолі з начальником армії генерал-лейтенантом Мартіном Геремом. Вони зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.