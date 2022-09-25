В Інституті вивчення війни припускають, що війська РФ готуються примусово мобілізувати українських військовополонених для боротьби на стороні Росії.

Про це інформує американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW).

Використання військовополонених у своїх цілях є порушенням Женевської конвенції.

24 вересня російське державне ЗМІ ТАСС повідомило, що українські військовополонені, утримувані в Оленівському таборі, “просили” владу так званої Донецької Народної Республіки (“ДНР”) дозволити їм воювати в добровольчому козачому батальйоні “Богдана Хмельницького” “ДНР”.

Причому, це прохання було передане “в усній формі” через голову законодавчого органу Володимира Бідьовку.

В Інституті вивчення війни зауважили, що якби російські окупаційні сили примушували українських військовополонених до бою, це було б порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Згідно з нею, “жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у районах, де вони можуть піддаватися впливу вогню в зоні бойових дій”. Також військовополонені не повинні “залучатися до робіт, які є нездоровими або небезпечними за характером”.