В російських ЗМІ ширяться повідомлення, що 29 вересня в Російській раді Федерації можуть розглянути питання незаконного приєднання окупованих територій за результатами так званих "референдумів" України.

Про це повідомляють російські державні видання “РИА Новости” та ТАСС із посиланням на джерела в Раді Федерації та Держдумі.

“Рада Федерації 29 вересня може розглянути договір та закон про входження до складу РФ нових суб’єктів”, — йдеться в заяві.

Зазначається, що незаконне приєднання територій відбудеться 30 вересня.

Водночас видання “Верстка” з посиланням на власні джерела написало, що 30 вересня має бути звернення президента РФ Володимира Путіна до федеральних зборів РФ.

Також “Верстка” ствердила, що у Кремлі обговорюють можливість запровадження воєнного стану. Два співрозмовники “Верстки” зазначили, що це станеться в тому разі, якщо Україна продовжить атакувати “приєднані території”. Росіяни кажуть, що цей сценарій є небажаним, але можливим.

Одне з джерел зазначило, що ще до звернення Путіна у РФ, ймовірно, оголосять заборону на виїзд військовозобов’язаних із держави через масовий потік чоловіків.