Про це повідомляють російські державні видання “РИА Новости” та ТАСС із посиланням на джерела в Раді Федерації та Держдумі.
“Рада Федерації 29 вересня може розглянути договір та закон про входження до складу РФ нових суб’єктів”, — йдеться в заяві.
Зазначається, що незаконне приєднання територій відбудеться 30 вересня.
Водночас видання “Верстка” з посиланням на власні джерела написало, що 30 вересня має бути звернення президента РФ Володимира Путіна до федеральних зборів РФ.
Також “Верстка” ствердила, що у Кремлі обговорюють можливість запровадження воєнного стану. Два співрозмовники “Верстки” зазначили, що це станеться в тому разі, якщо Україна продовжить атакувати “приєднані території”. Росіяни кажуть, що цей сценарій є небажаним, але можливим.
Одне з джерел зазначило, що ще до звернення Путіна у РФ, ймовірно, оголосять заборону на виїзд військовозобов’язаних із держави через масовий потік чоловіків.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що попри обіцянки російської влади мобілізовувати виключно резервістів, повістки роздають навіть тим, хто не має військового досвіду. На думку аналітиків це може викликати недовіру росіян до влади.
- Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може допомогти зібрати заплановану кількість нових сил для війни проти України. Однак, наголосили експерти, нові формування не будуть боєздатними і це викличе ще більше критики у бік російської влади.