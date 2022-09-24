Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter
За його словами, Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях нашої держави.
Ніколенко додав, що РФ має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН.
Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився, що Захід нібито “закотив істерику” через псевдореферендуми. Він згадав слова президента України, зазначивши, що Володимир Зеленський порадив усім, хто відчуває себе росіянами йти до Росії: “Ось жителі згаданих регіонів так зараз і роблять, забираючи з собою водночас свої землі, на яких століттями жили їхні предки”, — сказав Лавров.
- Окупаційна російська влада наполягає на тому, що псевдореферендуми на окупованих територіях нібито будуть прозорими та легітимними, тому для цього покликала іноземних спостерігачів. В уряді вже назвали 8 країн, які доєдналися до стеження за “голосуванням”.
- В російських ЗМІ ширяться повідомлення, що 29 вересня в Російській раді Федерації можуть розглянути питання незаконного приєднання окупованих територій за результатами так званих “референдумів” України.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області триває другий день псевдореферендуму, проте виборчі дільниці досі залишаються порожніми.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області, для проведення псевдореферендуму, загарбники змушують місцевих мешканців голосувати без документів, а також у місцях їх проживання.