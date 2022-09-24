Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

За його словами, Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях нашої держави.

Ніколенко додав, що РФ має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився, що Захід нібито “закотив істерику” через псевдореферендуми. Він згадав слова президента України, зазначивши, що Володимир Зеленський порадив усім, хто відчуває себе росіянами йти до Росії: “Ось жителі згаданих регіонів так зараз і роблять, забираючи з собою водночас свої землі, на яких століттями жили їхні предки”, — сказав Лавров.