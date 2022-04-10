Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.
Російське командування прагне поповнити чисельність особового складу шляхом осіб звільнених з військової служби з 2012 року. Також зусилля бойової потужності намагаються збільшити завдяки вербуванням жителів невизнаного Придністровського регіону Молдови.
Раніше Збройні Сили України зазначали, що збиватимуть літаки, які може перекинути РФ до Придністров’я. Таке рішення ухвалили через підготовку прийому російських літаків на аеродромі Тирасполю. Тому ЗСУ буде ліквідовувати повітряні цілі ППО.
- Нагадаємо, до російського “юнармійського руху” з початку року вступили 16,5 тисячі юнаків та дівчат.
- Також Кремль провів реорганізацію командування військ, які беруть участь у збройній агресії проти України після низки провалів. Нині армією керує генерал Олександр Дворніков, який має досвід бойових дій у Сирії.
- Ще солдати російської армії наразі намагаються створити сухопутний коридор між Кримом та Донбасом для “стягнення” своїх військ. Втім, українські воїни ЗСУ зривають ці спроби.