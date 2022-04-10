Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

Російське командування прагне поповнити чисельність особового складу шляхом осіб звільнених з військової служби з 2012 року. Також зусилля бойової потужності намагаються збільшити завдяки вербуванням жителів невизнаного Придністровського регіону Молдови.

Раніше Збройні Сили України зазначали, що збиватимуть літаки, які може перекинути РФ до Придністров’я. Таке рішення ухвалили через підготовку прийому російських літаків на аеродромі Тирасполю. Тому ЗСУ буде ліквідовувати повітряні цілі ППО.