Народна депутатка України від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що російські загарбники нанесли авіаудар по території Республіки Білорусь. Авіаудари були нанесені з території України.

Про це йдеться у дописі Ірини Геращенко у Facebook.

Нардепка, посилаючись на дані української розвідки та Міноборони України, повідомила, що Росія нанесла авіаудар по території Білорусі.

Літаки країни-агресора зайшли в авіапростір України, нанесли авіаудар по Білорусі, після чого вийшли з української території.

“Очевидно, що це результат візиту Лукашенка до Путіна, пошук приводу для повномасштабного вторгнення білоруської армії на нашу територію”, – написала Геращенко.

Додамо, що трохи раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білорусів, попередивши їх про вище вказану провокацію росіян.

Резніков наголосив, що РФ готує серію авіаударів по населених пунктах Білорусі, які розташовані поблизу українсько-білоруського кордону. Він додав, що удар готові нанести на н.п. Копані, що у Столинському районі Брестської області.

“Щоб замаскувати свої злочини Росія проведе атаку з авіапростору України”, – наголосив глава МО України.

Мета таких злочинних дій – заставити діючу владу Білорусі приєднатись до війни проти України.

Резніков додав, що українська армія ніколи не планувала та не планує ніяких агресивних дій щодо Білорусі.

Він також зауважив, що за два тижні війни ЗСУ знищили понад 12 000 російських солдатів та закликав білорусів не втягувати свою країну у цю війну.

За даними Державної прикордонної служби України провокація відбулась о 14:30. Прикордонники зафіксували, як штурмовики СУ зайшли в авіапростір України з території Білорусі.

Спочатку вони здійснили бомбардування української території, а опісля – білоруської.

Заліт двох літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу “Дубровиця”, що на Рівненщині.