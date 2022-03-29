Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у РФ немає намірів атакувати країни-члени НАТО. Водночас він додав, що цього не відбудеться, якщо "нас до цього не примусять".

Про це Дмитро Пєсков розповів в етері американського телеканалу PBS.

На запитання про те, чи може виникнути ситуація протистояння з НАТО, речник президента РФ Володимира Путіна відповів, що у Кремлі не хочуть і думати про таке.

Проте він зразу додав, що Росія не збирається атакувати НАТО за умови, що це “не відбудеться на умовах взаємності”, тобто, якщо “вони не змусять нас так зробити”.

Пєсков поскаржився також на збільшення сил НАТО біля російських кордонів. За його словами, Москва не раз попереджувала Північноатлантичний Альянс щодо цього, проте НАТО не дослухається до вимог РФ і це викликає занепокоєння Кремля.

Також занепокоєння у Росії викликає намір України стати членом НАТО.

“Весь цей час, ще до початку проведення спецоперації в Україні, Альянс поступово та з посмішкою розміщує свої сили біля наших кордонів, загрожуючи нашій безпеці”, – заявив речник Путіна.

Пєсков вважає, що НАТО – це організація для конфронтацій, а не для співпраці та забезпечення безпеки.

Він також наголосив, що наразі РФ і так у “ситуації, яка рівносильна війні”, якщо брати до уваги економіку та світову торгівлю. Росії доводиться адаптуватись до таких ситуацій, додав Дмитро Пєсков.