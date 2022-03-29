Про це він сповістив в інтерв’ю американському телеканалу PBS.
За його словами, Кремль впевнений, що всі цілі їхньої так званої “спецоперації” в Україні будуть виконані й вони не вбачають необхідності застосовувати ядерну зброю за будь-яких умов.
“Ніхто не розглядає питання про застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування”, – заявив Пєсков.
Ба більше, Пєсков заперечив твердження про те, що РФ може застосувати ядерну зброю проти третіх країн, якщо вони втрутяться у війну.
“Путін попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб цьому запобігти та покарати тих, хто спробує”, – зазначив речник президента країни-агресора.
Та попри все, Пєсков нагадав, що Кремль “може і застосовуватиме ядерну зброю, лише якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню РФ”. Що конкретно це означає – Пєсков вирішив не пояснювати.
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