Речник президента країни - окупанта Дмитро Пєсков заявив, що наразі РФ не має наміру застосовувати проти України ядерну зброю. Проте це можливо за умови "загрози існуванню РФ".

Про це він сповістив в інтерв’ю американському телеканалу PBS.

За його словами, Кремль впевнений, що всі цілі їхньої так званої “спецоперації” в Україні будуть виконані й вони не вбачають необхідності застосовувати ядерну зброю за будь-яких умов.

“Ніхто не розглядає питання про застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування”, – заявив Пєсков.

Ба більше, Пєсков заперечив твердження про те, що РФ може застосувати ядерну зброю проти третіх країн, якщо вони втрутяться у війну.

“Путін попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб цьому запобігти та покарати тих, хто спробує”, – зазначив речник президента країни-агресора.

Та попри все, Пєсков нагадав, що Кремль “може і застосовуватиме ядерну зброю, лише якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню РФ”. Що конкретно це означає – Пєсков вирішив не пояснювати.