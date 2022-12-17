В українській розвідці підтвердили, що росіяни отримали нову партію іранських дронів-камікадзе "Shahed".

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері національного телемарафону

“Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням “Шахедів” вочевидь менша”, — йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що не коментуватиме наразі кількість, але в розвідці бачать, що під час вчорашніх масованих ракетних ударів “Шахеди” не використовувалися.

“Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння”, — додав Юсов

Також розвідникам відомо про попередні домовленості РФ з Іраном та надзвичайні зусилля, яких агресор докладає, щоб отримати балістичні ракети іранського виробництва.

Крім того, за даними ГУР, станом на зараз РФ їх ще не отримала.