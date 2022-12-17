Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері національного телемарафону
“Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням “Шахедів” вочевидь менша”, — йдеться в повідомленні.
Він наголосив, що не коментуватиме наразі кількість, але в розвідці бачать, що під час вчорашніх масованих ракетних ударів “Шахеди” не використовувалися.
“Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння”, — додав Юсов
Також розвідникам відомо про попередні домовленості РФ з Іраном та надзвичайні зусилля, яких агресор докладає, щоб отримати балістичні ракети іранського виробництва.
Крім того, за даними ГУР, станом на зараз РФ їх ще не отримала.
- Російські загарбники змінили місце запуску іранських дронів, що свідчить про їх занепокоєння щодо вразливості Криму.
- Військовослужбовці ДПСУ показали як тримають оборону в районі Сватового в Луганській області, де в небі постійно спостерігаються ворожі безпілотники.
- Вранці 14 грудня росіяни атакували Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе. Загалом окупанти випустили 13 БПЛА. Всі дрони були знищені силами ППО, однак внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель.