Про це під час віртуального виступу на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєнням, із роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Копенгагені (Данія).

За його словами, збереження трансатлантичної єдності, стратегічної стабільності, боротьба з тероризмом, продовження політики контролю над озброєнням, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення є ключовими викликами НАТО на сьогодення.

Столтенберг серед викликів безпеці світового порядку назвав агресивну поведінку Росії:

Росія продовжує ігнорувати та порушувати правила. Вона підриває ключові угоди.

Генсек НАТО також згадав і про нарощування ядерного озброєння з боку РФ:

Росія модернізує спроможності подвійного призначення та ядерні спроможності, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети. Її гіперзвуковий планеруючий носій вже готовий до дії. Вона випробувала нові балістичні ракети повітряного базування, а також крилаті ракети із ядерною енергетичною установкою.

Генеральний секретар НАТО зауважив, що світова спільнота повинна “тримати очі розплющеними” щодо цих небезпек.

Серед інших загроз Столтенберг назвав неконтрольоване розширення ядерного арсеналу Китаю, ігнорування будь-яких міжнародних правил Іраном і КНДР, розгортання ними ядерної зброї, розвинутих ракетних систем і поширення небезпечних технологій.

Генсек НАТО наголосив, що як глобальна держава, Китай несе глобальну відповідальність у сфері контролю над озброєннями. Він також акцентував на необхідності реакцій на порушення договорів, навівши у приклад Росію, яка нехтує будь-якими домовленостями зі світовою спільнотою та створює таким чином низку загроз.

“Водночас ми залишаємо двері відчиненими для змістовного діалогу з Москвою. Сподіваємось закласти основи для поновлення прогресу у контролі над озброєннями”, – підсумував Єнс Столтенберг.

