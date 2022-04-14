Здобуті розвідкою України документи свідчать про те, що окупанти планували захопити столицю України у ході начебто стратегічних військових навчань.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема угруповання російських військ “Центр”, яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це зазначається у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу.

Документ складається з 8 сторінок, де визначено етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади. Згідно з розпорядженням, “найбільш небезпечне угруповання розгорнуте на Чернігівському напрямку”.

Повна версія документа — тут.