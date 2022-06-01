Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
За даними розвідки, позиції обладнують в районах Подивоття та Некислиця. Ворожі війська споруджують інженерні позиції.
По Сумській області російські літаки Су-35 завдали авіаудару по населеному пункту Білопілля. За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, ракетний удар стався близько 13:30. Попередньо ворог випустив шість ракет по Шалигінській громаді Шосткинського району. Інформація про руйнування та жертви уточнюється.
Обороні позиції росіяни зводять на другому і третьому рубежі Херсонської та в Запорізькій областях. На Харківському напрямку ворог посилює вогневу потужність бойових угруповань.
- Нагадаємо, окупанти завдали ударів по Миколаєву з артилерійських систем. Росіяни посилюють обстріли, тому містян закликали поки не повертатися.
- Протягом доби поліціянти задокументували 26 ударів з боку російських військових по території Луганській області та 15 — у Донецькій області.
- На острові Зміїний загарбники встановили зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). По Одеській області зберігається загроза ракетних ударів.