Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За даними розвідки, позиції обладнують в районах Подивоття та Некислиця. Ворожі війська споруджують інженерні позиції.

По Сумській області російські літаки Су-35 завдали авіаудару по населеному пункту Білопілля. За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, ракетний удар стався близько 13:30. Попередньо ворог випустив шість ракет по Шалигінській громаді Шосткинського району. Інформація про руйнування та жертви уточнюється.

Обороні позиції росіяни зводять на другому і третьому рубежі Херсонської та в Запорізькій областях. На Харківському напрямку ворог посилює вогневу потужність бойових угруповань.