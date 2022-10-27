У російському МЗС заявили, що комерційні супутники США та їхніх союзників можуть стати законними цілями для Росії, якщо вони будуть залучені до війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Росія, яка у 1957 році запустила в космос “Супутник-1”, перший штучний супутник, а в 1961 році вивела першу людину у відкритий космос, має значний космічний потенціал – як і Сполучені Штати та Китай. У 2021 році Росія запустила протисупутникову ракету, щоб знищити один із власних супутників.

Костянтин Воронцов, заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії, заявив в ООН, що Сполучені Штати та їхні союзники намагаються використовувати космос для посилення домінування Заходу.

За його словами, США разом з союзниками залучають компоненти цивільної космічної інфраструктури “у збройних конфліктах”.

Воронцов, читаючи нотатки, сказав, що використання західних супутників для допомоги українським військовим зусиллям є “надзвичайно небезпечною тенденцією”.

“Квазіцивільна інфраструктура може бути законною мішенню для удару у відповідь” — сказав Воронцов Першому комітету ООН, додавши, що використання Заходом таких супутників для підтримки України є “провокаційним”.

Водночас Воронцов не згадав жодних конкретних супутникових компаній, хоча раніше цього місяця Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX продовжить фінансувати свій інтернет-сервіс Starlink в Україні, посилаючись на необхідність “добрих справ”.