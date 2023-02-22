20 лютого Росія провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Це відбулось приблизно у той час, коли президент США Джо Байден перебував з візитом в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських посадовців.

Один із чиновників зазначив, що РФ завчасно попередила США про випробування ракети. Своєю чергою другий американський чиновник наголосив, що це випробування не було небезпечним для Сполучених Штатів, тому Білий дім не розглядав його як аномалію чи ескалацію.

Випробування важкої ракети “Сармат”, яку на Заході прозвали “Сатана II” і яка здатна доставляти кілька ядерних боєголовок, виявилися невдалими.

За словами посадовців, якби випробування було успішних, російський президент Володимир Путін обов’язково повідомив би про це під час свого звернення до Федеральних зборів РФ 21 лютого.

Натомість у промові, яка тривала 1 годину 45 хвилин, Путін не згадав про запуск. Однак він офіційно оголосив, що Росія призупинить участь країни в Новому договорі про скорочення ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами, що поставило під загрозу останній пакт, що залишився, який регулює два найбільші ядерні арсенали у світі.

Спершу CNN повідомило, що очевидне випробування було проведено під час перебування Байдена в Україні на основі інформації з джерел. Після першої публікації цієї історії один із чиновників сказав, що випробування відбулось безпосередньо перед тим, як Байден прибув до Києва. Друге джерело повідомило CNN, що випробування відбулось 20 лютого, але не вказало більш конкретного часу.

Час проведення випробування свідчить про те, що США та Росія спілкувалися через кілька різних каналів на початку цього тижня з метою розв’язання конфлікту.

Путін заявляв про успішні випробування міжконтинентальних балістичних ракет у минулому, зокрема у квітні 2022 року, через декілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Серед проведених випробувань міжконтинентальних балістичних ракет було і випробування “Сармата”. Ця ракета вперше була представлена у 2016 році та, за даними РосЗМІ, має дальність понад 11 000 км. Ракета здатна нести боєголовку вагою 100 тонн.

Минулого року Путін попередив, що ракета “подумає про тих, хто намагається загрожувати Росії”.

Тоді західні експерти зобразили випробування 2022 року як “бряцання ядерною зброєю” і сприйняли це як спробу відвернути увагу від військових невдач Росії того часу, таких як затоплення її чорноморського флагмана “Москва”.

Тодішній прессекретар Пентагону Джон Кірбі назвав випробування 2022 року “рутиною, і це не було несподіванкою. Це не вважалося загрозою для Сполучених Штатів або їхніх союзників”.

За останній рік російські військові зазнали численних серйозних поразок на полі бою в Україні та загалом провалили свої стратегічні цілі, заявили численні високопоставлені чиновники США.

“Росія зараз є глобальним ізгоєм, і світ залишається захопленим українською хоробрістю та стійкістю. Одним словом, Росія програла – вона програла стратегічно, оперативно і тактично”, – заявив минулого тижня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Проте Путін не виявив наміру переосмислювати свою війну, яка, як він досі наполягає, є “спеціальною військовою операцією”.

Минулого тижня російські винищувачі та бомбардувальники двічі пролетіли поблизу Аляски, що змусило NORAD підняти свої винищувачі у відповідь. Російські літаки залишалися за межами суверенного повітряного простору США та Канади, який простягається на приблизно 20 км від берегової лінії, але вони пролетіли в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски, яка знаходиться на відстані до 320 км від берегової лінії.

Два F-16 NORAD перехопили бомбардувальники ТУ-95 і винищувачі СУ-35, які вже потрапили в зону ППО 13 лютого. Через день F-35 NORAD перехопили бомбардувальники ТУ-95, а також винищувачі СУ-30 і СУ-35.

“Ми як і раніше готові застосувати низку варіантів відповіді для захисту суверенітету Північної Америки та Арктики”, — йдеться в заяві NORAD.

NORAD підкреслив, що не розглядає російські польоти як провокацію чи загрозу, а також не вважає їх пов’язаними з повітряними об’єктами, нещодавно поміченими навколо Аляски та Канади.