Під час візиту до столиці України 21 лютого, голова Комітету Палати представників із закордонних справ від Республіканської партії Майкл МакКол заявив, що у Вашингтоні зміщується імпульс у бік надання ракет далекого радіусу дії та винищувачів Києву.

Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлений законодавець США зауважив, що адміністрація Байдена та Рада національної безпеки все ще розходяться щодо того, “як швидко та яку зброю” спорядять Україні, яка закликає надати ракети ATACMS та F-16.

Але я бачу зростаючий імпульс до залучення артилерії та літаків, – зазначив він журналістам у центрі Києва. У будь-якому випадку ми можемо почати тренувати пілотів прямо зараз, щоб вони були готові”.

Після повномасштабного нападу Росії 24 лютого 2022 року Вашингтон виділив 24 мільярди доларів на безпекову допомогу, але досі утримувався від постачання літаків і ракет далекого радіусу дії.

МакКол відвідав Київ у складі делегації Конгресу лише через день після того, як президент США Джо Байден пообіцяв надати 500 мільйонів доларів нової військової допомоги під час неанонсованого візиту.

Конгресмен зауважив, що Володимир Зеленський передав йому список побажань зброї, включаючи F-16 і ATACMS, які призначені “пройти аж до Криму”, щоб вразити зокрема іранські безпілотники, які нещодавно використовувалися для атаки на критичну інфраструктуру українських міст.

Раніше Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання — наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності — могло б допомогти Києву керувати небом і посилити його власні наступальні дії проти Росії.

Окрім цього, екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що завдяки ракетам далекого радіуса дії Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

Зауважимо, 14 лютого віце-прем’єр, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив у Брюсселі, що необхідно здійснювати тиск на союзників у справі постачання Україні винищувачів.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

9 лютого президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європейській раді у Брюсселі наголосив на потребі України в сучасних винищувачах.

10 лютого міністр оборони Нідерландів повідомив, що український уряд офіційно звернувся до Нідерландів з проханням про винищувачі F-16 американського виробництва.

Колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Довідка. F-16 — багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією “General Dynamics” у США. Це американський винищувач четвертого покоління.

Технічні характеристики: максимальна швидкість – 2 120 км/год на висоті 12 200 м; екіпаж – 1 особа.

Озброєння — шестиствольна авіаційна гармата General Electric М61-А-1 (6000 пострілів на хвилину, 511 набоїв), до шести КР (керованих ракет) ближнього бою AIM-9L/M/P Sidewinder. У варіанті винищувача-бомбардувальника — може нести КР класу “повітря-поверхня”, а також керовані бомби з лазерною і оптоелектронною системами наведення, звичайні бомби Mk.82, Mk.83 і Mk.84. F-16ADF можуть нести КР класу “повітря-повітря” середньої дальності AIM-7 Sparrow. Можливе використання КР класу “повітря-поверхня” AGM-65A/B/D “Maverick”.

Вартість винищувача коливається від $35 до 55 млн.

ATACMS (Army TACtical Missile System) – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, виробництва компанії Lockheed Martin. Комплекс вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.