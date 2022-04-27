Сьогодні, 27 квітня, "Газпром" заявив, що зупиняє газопостачання до Польщі та Болгарії. Таке рішення російської компанії викликало занепокоєння, що РФ спробує скоротити поставки газу і до інших країн Європи.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Російська газовидобувна і газорозподільна компанія “Газпром”, 50% якої належить державі, заявила про тимчасове припинення газопостачання у дві європейські країни – Польщу та Болгарію.

Це відбулось після того, як напередодні, 26 квітня, 40 країн світу погодились забезпечити Україну озброєнням “на довготривалий термін”. Найвагомішим вважається рішення Німеччини, яка погодилась відправити Україні десятки броньованих зенітних танків Gepard.

Раніше Польща та Болгарія, як і більшість країн Європи, відхилили вимогу президента РФ Володимира Путіна платити за газ у російських рублях.

Також Кремль незадоволений тим, що Польща підтримує Україну у протистоянні Росії. Зокрема саме через територію Польщі Україна отримує більшість іноземного озброєння.

У Польщі заявили, що готові до припинення газопостачання з Росії, а інші країни-члени Євросоюзу пообіцяли зменшити імпорт нафти та газу з РФ протягом декількох місяців. Наразі ЄС шукає заміну російським енергоресурсам та готується до підвищення цін на паливо.