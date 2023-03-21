Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген переконаний, що президент Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває з візитом у Москві, не вимагатиме від Росії виведення військ з України, оскільки він не зацікавлений у поваленні Путіна та зміні влади в Кремлі.

Про це німецький дипломат заявив в етері телеканалу ZDF.

Сі використовує залежність Путіна від Китаю у своїх цілях. За словами Гойсгена, Сі намагається утримати Росію в таборі авторитарних держав, аби протистояти на світовій арені США, Європі та іншим демократичним країнам.

Сі прагне слабкого Путіна, хоче його підтримувати, щоб той твердо залишався на стороні Китаю”, – вважає дипломат. Він нагадав про перебудову в СРСР і припустив, що у разі зміни влади в Росії знову можливий поворот до Заходу, який у КНР розцінюють як небажаний.

Водночас, переконаний Гойсген, підтримуючи Росію, Китаю важливо не перейти за тонку межу, щоб не опинитися під західними санкціями. Саме тому Пекін проявляє велику обережність та стриманість щодо постачання озброєння до РФ.

Щобільше, Сі “ніколи не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю”, у цьому випадку він не зміг би більше його підтримувати.

Натомість Заходу вкрай важливо залишатися твердо на стороні міжнародного права. Також варто приділити більше уваги залученню на свій бік країн у Латинській Америці, Азії та Африці, – вважає Гойсген.

Нагадаємо, що 20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна. Переговори тривали чотири з половиною години.

Також зауважимо, що після того, як Сі Цзіньпін прибув до Москви 20 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен повторив занепокоєння щодо припинення вогню без виведення російських військ, що “дозволить Путіну відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для Росії час”. Він заявив, що “світ не повинен вводити в оману будь-який тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах”.

Окрім цього, Білий дім закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій візит до Москви, щоб закликати Володимира Путіна поважати суверенітет України та припинити війну.