Джерело: ISW
Аналітики прокоментували заяву українського воєнкора Костянтина Машовця, який 5 липня заявив що до складу Східного угруповання військ входять 5-а, 35-а, 36-а та 29-а загальновійськові армії (усі – Східний військовий округ).
Фахівці ISW наголосили, що не можуть підтвердити точний склад Східного угруповання збройних сил, хоча й надалі здається, що ця структура оперативного управління значною мірою збігається зі структурою Східного військового округу (СВО).
Машовець також стверджував, що 127-а ОМСБр 5-ї ОМС і 60-а ОМСБр діють уздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, а інший головний підрозділ загальновійськової армії РФ, 57-а ОМСБр, діє на південь від Бахмута.
ISW спостерігала за 127-ю дивізією та 60-ю бригадою 5-ї загальновійськової армії РФ в районі кордону Запорізької області та Донецької області разом із попередніми заявами Росії, що 57-а мотострілецька бригада діяла на південному фланзі Бахмута.
Окрім цього Машовець заявив, що 38-а моторизована стрілецька бригада, 64-а моторизована стрілецька бригада та 69-а окрема бригада прикриття 35-ї загальновійськової армії РФ розміщені у західній частині Запорізької області, 537-а мотострілецька бригада та 5-а окрема танкова бригада 36-ї загальновійськової армії РФ розміщені у районах на південь від Великої Новосілки у Донецькій області.
Раніше ISW оцінювало, що передбачувана загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ внаслідок українського ракетного удару 13 червня в Запорізькій області свідчить про те, що значні її підрозділи, ймовірно, діють уздовж Запорізького фронту.
Машовець також заявив, що 29-а загальновійськова армія РФ – найменша загальновійськова армія в ОМОН – є єдиним формуванням Східного угруповання військ у резерві.
Машовець додав, що до дій на півдні України залучені 58-а та 49-а загальновійськові армії РФ та 22-й армійський корпус Південного військового округу.
Український воєнкор допустив, що частина 68-о армійського корпусу також дислокуються на півдні України, хоча вони не є частиною Східного угрупування військ.
Своєю чергою в ISW додали, що також спостерігали за елементами бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту, які продовжували служити на заході Донецької області після того, як зазнали значних втрат під час російського наступу взимку і навесні 2023 року.
“Звіт Машовця та поточне спостереження ISW за російським бойовим порядком на півдні України свідчить про те, що майже вся бойова сила армійського корпусу направлена на захист від українських контрнаступів, насамперед на півдні України”, – зазначили експерти.
Фахівці додали, що розгортання майже всього російського Східного угруповання військ і великих підрозділів на лінії фронту на півдні України свідчить про те, що оборона Росії на півдні України може бути крихкою.
У звіті Машовця йдеться про те, що єдиний резерв, який російські військові мають на півдні України, складається з підрозділів 29-ї загальновійськової армії – найменшої загальновійськової армії Східного військового округу, яка має лише одну маневрену бригаду: 36-ту мотострілецьку бригаду.
Підрозділи 36-ї ОМСБр брали участь у битві за Київ на початку 2022 року та воювали під Вугледаром на початку 2023 року, тому, ймовірно, є деградованими.
Аналітики резюмували, що попри потужну оборону РФ на півдні України, її можливо пробити.
Вони додали, що окупантам, імовірно, доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки з боку оперативних резервів, якщо українські сили досягнуть оперативного прориву.
“Відхід у контакті є надзвичайно складним військовим завданням, і незрозуміло, чи зможуть російські сили, які перебувають у контакті, успішно відійти від своїх перших рубежів до інших підготовлених рубежів у належному порядку, особливо якщо ці сили — і сили позаду них в ешелонах — зношені та не підтримуються”, – резюмували фахівці.
- Контрнаступ України проти російських військ відбувається повільніше, ніж деякі очікували, але поки що занадто рано робити висновки щодо перспектив України отримати переваги на полі бою.
- Російська армія відправила на війну в Україну майже 90% своїх сухопутних сил.
- Британські розвідники повідомили, що задля протистояння контрнаступу ЗСУ, РФ стягнула до України військові формування фактично з усієї країни.