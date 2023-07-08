Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що на тимчасово окуповані території півдня України росіяни надіслали майже все Східне угрупування військ. Це може свідчити про слабку оборону окупантів на південному напрямку.

Джерело: ISW

Аналітики прокоментували заяву українського воєнкора Костянтина Машовця, який 5 липня заявив що до складу Східного угруповання військ входять 5-а, 35-а, 36-а та 29-а загальновійськові армії (усі – Східний військовий округ).

Фахівці ISW наголосили, що не можуть підтвердити точний склад Східного угруповання збройних сил, хоча й надалі здається, що ця структура оперативного управління значною мірою збігається зі структурою Східного військового округу (СВО).

Машовець також стверджував, що 127-а ОМСБр 5-ї ОМС і 60-а ОМСБр діють уздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, а інший головний підрозділ загальновійськової армії РФ, 57-а ОМСБр, діє на південь від Бахмута.

ISW спостерігала за 127-ю дивізією та 60-ю бригадою 5-ї загальновійськової армії РФ в районі кордону Запорізької області та Донецької області разом із попередніми заявами Росії, що 57-а мотострілецька бригада діяла на південному фланзі Бахмута.

Окрім цього Машовець заявив, що 38-а моторизована стрілецька бригада, 64-а моторизована стрілецька бригада та 69-а окрема бригада прикриття 35-ї загальновійськової армії РФ розміщені у західній частині Запорізької області, 537-а мотострілецька бригада та 5-а окрема танкова бригада 36-ї загальновійськової армії РФ розміщені у районах на південь від Великої Новосілки у Донецькій області.

Раніше ISW оцінювало, що передбачувана загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ внаслідок українського ракетного удару 13 червня в Запорізькій області свідчить про те, що значні її підрозділи, ймовірно, діють уздовж Запорізького фронту.

Машовець також заявив, що 29-а загальновійськова армія РФ – найменша загальновійськова армія в ОМОН – є єдиним формуванням Східного угруповання військ у резерві.

Машовець додав, що до дій на півдні України залучені 58-а та 49-а загальновійськові армії РФ та 22-й армійський корпус Південного військового округу.

Український воєнкор допустив, що частина 68-о армійського корпусу також дислокуються на півдні України, хоча вони не є частиною Східного угрупування військ.

Своєю чергою в ISW додали, що також спостерігали за елементами бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту, які продовжували служити на заході Донецької області після того, як зазнали значних втрат під час російського наступу взимку і навесні 2023 року.

“Звіт Машовця та поточне спостереження ISW за російським бойовим порядком на півдні України свідчить про те, що майже вся бойова сила армійського корпусу направлена ​​на захист від українських контрнаступів, насамперед на півдні України”, – зазначили експерти.

Фахівці додали, що розгортання майже всього російського Східного угруповання військ і великих підрозділів на лінії фронту на півдні України свідчить про те, що оборона Росії на півдні України може бути крихкою.

У звіті Машовця йдеться про те, що єдиний резерв, який російські військові мають на півдні України, складається з підрозділів 29-ї загальновійськової армії – найменшої загальновійськової армії Східного військового округу, яка має лише одну маневрену бригаду: 36-ту мотострілецьку бригаду.

Підрозділи 36-ї ОМСБр брали участь у битві за Київ на початку 2022 року та воювали під Вугледаром на початку 2023 року, тому, ймовірно, є деградованими.

Аналітики резюмували, що попри потужну оборону РФ на півдні України, її можливо пробити.

Вони додали, що окупантам, імовірно, доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки з боку оперативних резервів, якщо українські сили досягнуть оперативного прориву.

“Відхід у контакті є надзвичайно складним військовим завданням, і незрозуміло, чи зможуть російські сили, які перебувають у контакті, успішно відійти від своїх перших рубежів до інших підготовлених рубежів у належному порядку, особливо якщо ці сили — і сили позаду них в ешелонах — зношені та не підтримуються”, – резюмували фахівці.