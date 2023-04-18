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Росія вдруге заблокувала проведення інспекцій суден, які прямують у межах «зернової інфціативи»

У понеділок, 17 квітня, Росія знову заблокувала проведення інспекцій суден в Туреччині, які рухалися в межах чорноморської "зернової угоди".

Вівторок, 18 квітня 2023, 11:03
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Про це написала пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Повідомляється, що з 10 квітня російська сторона в Спільному Координаційному Центрі (СКЦ) м. Стамбул в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану.

Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що суперечить умовам Ініціативи. Відтак, вже вдруге за 9 місяців роботи “зернової ініціативи” не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування угоди.

Наголошено, що з листопада 2022 року росіяни саботують та затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн.

У пресслужбі додали, що з квітня 2023 року російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь в ініціативі. Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють в реєстрації трьох суден (2 з яких на Китай), на які вже очікує вантаж в порту “Південний”.

Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень “зернової ініціативи”.

Теги: блок, блокування, війна, заблокування, заборона, зернова ініціатива, зернова угода, інспеція суден, російсько-українська війна, Туреччина, Чорне море, чорноморська ініціатива

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