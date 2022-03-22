Японія не визнає суверенітет Росії над південними Курилами протягом 50 років, а вихід РФ з переговорного процесу щодо цієї теми демонструє “шалене роздратування Москви до Токіо”.

Про це в етері телемарафону сповістив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Як пояснив Корсунський, Японія довгий час вела перемовини з РФ стосовно повернення Курильських островів під свій суверенітет. Але це ні до чого не призвело, оскільки “з Росією ні про що домовитися неможливо”.

Нинішній прем’єр-міністр Японії, як зауважив український дипломат, має тверду позицію щодо територій. Перемовини, поки вони були актуальними, йшли саме на його користь. Але після запровадження семи хвиль різного рівня санкцій проти РФ Японію включили до списку “недружніх країн”.

“Нічого несподіваного для японців немає. Цілком зрозуміло, що Росія віддавати острови не збирається, тому який сенс проводити переговори”, — пояснив дипломат.

Чи означатиме це примусове повернення Курильських островів під суверенітет Японії – поки офіційно не відомо.