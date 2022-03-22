Про це в етері телемарафону сповістив посол України в Японії Сергій Корсунський.
Як пояснив Корсунський, Японія довгий час вела перемовини з РФ стосовно повернення Курильських островів під свій суверенітет. Але це ні до чого не призвело, оскільки “з Росією ні про що домовитися неможливо”.
Нинішній прем’єр-міністр Японії, як зауважив український дипломат, має тверду позицію щодо територій. Перемовини, поки вони були актуальними, йшли саме на його користь. Але після запровадження семи хвиль різного рівня санкцій проти РФ Японію включили до списку “недружніх країн”.
“Нічого несподіваного для японців немає. Цілком зрозуміло, що Росія віддавати острови не збирається, тому який сенс проводити переговори”, — пояснив дипломат.
Чи означатиме це примусове повернення Курильських островів під суверенітет Японії – поки офіційно не відомо.
- Нагадаємо, у МЗС РФ заявили, що їхня країна не продовжуватиме перемовини з Японією щодо мирного договору відносно південних Курильських островів.
- Японський письменник Харукі Муракамі оголосив, що готує спеціальний випуск свого радіошоу проти російського вторгнення в Україну. Він наголосив, що музика не зможе зупинити війну, однак може спонукати слухачів її зупинити.
- Японський уряд дозволив в’їзд в країну українським біженцям, навіть якщо в країні у них немає родичів або знайомих, які могли б виступити як поручитель.