Про це йдеться у відповідній заяві МЗС РФ.
“З урахуванням очевидного недружнього характеру запроваджених Японією односторонніх обмежень проти РФ у зв’язку із ситуацією в Україні, російська сторона в нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори з Японією щодо мирного договору через неможливість обговорювати підписання основного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни”, – зазначили у заяві.
Окрім цього, РФ також вирішила припинити безвізові поїздки японських громадян на основі угод про безвізові обміни між “південними Курильськими островами РФ” і Японією від 1991 року та про максимально полегшені відвідування колишніми японськими жителями південних Курил місць свого колишнього проживання від 1999 року.
Водночас у Кремлі зазначили, що “вся відповідальність за шкоду двосторонній взаємодії та інтересам самої Японії лежить на офіційному Токіо, який свідомо зробив вибір на користь антиросійського курсу замість розвитку взаємовигідної співпраці та добросусідства”.
- Нагадаємо, уряд Японії вкотре долучився до санкціонування РФ через напад на Україну та ухвалив рішення заморозити активи російських посадовців.
- Японський письменник Харукі Муракамі оголосив, що готує спеціальний випуск свого радіошоу проти російського вторгнення в Україну. Він наголосив, що музика не зможе зупинити війну, однак може спонукати слухачів її зупинити.
- Японський уряд дозволив в’їзд в країну українським біженцям, навіть якщо в країні у них немає родичів або знайомих, які могли б виступити як поручитель.
- Раніше стало відомо, що уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.