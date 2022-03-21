У МЗС РФ заявили, що їхня країна не продовжуватиме перемовини з Японією щодо мирного договору відносно південних Курильських островів.

Про це йдеться у відповідній заяві МЗС РФ.

“З урахуванням очевидного недружнього характеру запроваджених Японією односторонніх обмежень проти РФ у зв’язку із ситуацією в Україні, російська сторона в нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори з Японією щодо мирного договору через неможливість обговорювати підписання основного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни”, – зазначили у заяві.

Окрім цього, РФ також вирішила припинити безвізові поїздки японських громадян на основі угод про безвізові обміни між “південними Курильськими островами РФ” і Японією від 1991 року та про максимально полегшені відвідування колишніми японськими жителями південних Курил місць свого колишнього проживання від 1999 року.

Водночас у Кремлі зазначили, що “вся відповідальність за шкоду двосторонній взаємодії та інтересам самої Японії лежить на офіційному Токіо, який свідомо зробив вибір на користь антиросійського курсу замість розвитку взаємовигідної співпраці та добросусідства”.