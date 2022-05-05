Про це пише німецьке видання Spiegel.
За сценарієм, атака здійснювалася по різних об’єктах умовного супротивника, які імітувалися мішенями. Військові країни-агресора виконали імітовані пуски ядерної зброї за умов радіаційного та хімічного зараження місцевості.
Редакція німецького журналу вважає, що такі дії слід “сприймати як сигнал”, а місце проведення навчань було обрано не випадково: Калінінград є російським анклавом у Балтиці, що знаходиться між двома членами ЄС і НАТО — Литвою та Польщею.
Підкреслюється, що Володимир Путін раніше повідомляв про готовність застосувати тактичну ядерну зброю та “швидку відплату” Заходу за безпосереднє втручання у війну в Україні.
Також видання пише, що останнім часом російські ЗМІ намагаються виправдати перед населенням ймовірне застосування ядерної зброї .
- Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомляла, що Путін ніколи не оговтається від наслідків після застосування ним ядерної зброї.
- Натомість заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожував розгортанням країною-агресором ядерної зброї у випадку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.
- Однак США не вірять в існування загрози застосування ядерної зброї Путіним, попри заяви політичного керівництва Росії.