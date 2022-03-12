Полонений росіянин на допиті в СБУ розповів, що весь його підрозділ складався з "альтернативників", яких не мали відправляти у "відрядження". Цей підрозділ мав виконувати функцію гарматного м'яса, зауважив полонений.

Про це під час допиту сказав російський військовополонений, повідомляє прес-служба СБУ.

Полонений зауважив, що на його думку, головним завданням його підрозділу було бути “гарматним м’ясом”. Він так вважає, оскільки весь рядовий склад, який служив разом з ним складався з “альтернативників” (осіб, які проходять альтернативну службу в армії замість строкової — ред.). Термін служби таких осіб в Росії становить не більше 5 місяців. Затриманий військовослужбовець перебував на службі протягом 2 місяців.

Також полонений повідомив, що 33-й полк, до якого відносився його підрозділ, було сформовано нещодавно, а особовий склад новостворених підрозділів не може бути відправлений у відрядження протягом року з моменту створення підрозділу. Попри це, його особовий склад вирушив на війну проти України.

Оскільки цих військовослужбовців відправили на фронт, полонений зробив висновок, що вони мали виконувати “відволікаючу” роль, а більш підготований підрозділ в цей час мусив виконувати інші бойові завдання.

Затриманий росіянин зауважив, що офіційна пропаганда та командування збройних сил РФ каже, що війни в Україні насправді немає і що російських військових зустрічають як визволителів.

Також полонений каже, що реальні втрати особового складу окупанти не оголошують. Здебільшого повідомляють, що втрати можуть бути через “необережність солдатів”. Хоча насправді, каже затриманий, ворог зазнає втрат як і від Збройних Сил України, так і він “дружнього вогню” з боку своїх же військових. Ще однією причиною великих втрат військовий називає недосвідченість російських вояків: вони не розуміють, які бойові завдання вони мусять виконувати і навіщо. Полонений зізнається, що сам не розуміє, навіщо потрібна ця війна, проте її наслідками є втрата молодого населення РФ, втрата економіки країни, створення образу Росії як ворога у світі. Також до наслідків війни військовий зараховує і втрати серед цивільного населення в Україні.

Затриманий росіянин підсумував, що той, хто віддав наказ на атаку є “старим маразматиком”, а російські військові не повинні приїздити до України на війну.