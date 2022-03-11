Країни G7 налаштовані ще більше ізолювати РФ від світових економік та міжнародної фінансової системи на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що G7 твердо налаштовані стояти на стороні українського народу та уряду, а також єдині в рішучості притягнути президента Росії Володимира Путіна та його режим до відповідальності за війну.

Зокрема вони закликали Росію забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до жертв її агресії в Україні та дозволити безпечний прохід цивільним особам, які бажають виїхати з зон бойових дій.

Водночас країни “великої сімки” намагатимуться вживати заходи, які позбавлять Росію статусу найбільшого сприяння щодо ключових продуктів.

Наразі держави спільно працюють, аби Росія не змогла отримати фінансування від провідних фінансових установ, наприклад, з Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

У заяві наголошується, що G7 зобов’язуються продовжувати кампанію тиску на російську еліту, довірених осіб та олігархів, наближених до Путіна, а також їхніх членів сімей та помічників. Також підтримувати ефективність обмежувальних заходів, боротися з ухиленням і закривати лазівки.

Держави налаштовані боротися зі спробами російського режиму поширювати дезінформацію.

Варто зазначити, що вони готові ввести щодо РФ подальші обмеження на експорт та імпорт ключових товарів і технологій з метою позбавити Росію доходів.

Відомо, що російські структури, які прямо чи опосередковано підтримують війну не матимуть доступу до нових боргових та акціонерних інвестицій та інших форм міжнародного капіталу.