Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден зауважив, що США готові допомогти Україні зброєю та фінансами, а також прийняти українських біженців.

“Для розуміння: ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російських сил. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу для порятунку українського народу. І я буду вітати українських біженців. Ми повинні вітати їх тут з розпростертими обіймами, якщо вони потребують цього”, — сказав Байден.

Він наголосив, що США разом з європейськими союзниками захищатимуть “кожний дюйм” країн НАТО.

“І ми збираємося надавати більше підтримки Україні. Ми будемо й надалі стояти пліч-о-пліч із нашими союзниками в Європі та надсилати безпомилковий меседж: ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО з повною міццю об’єднаного й активізованого НАТО”, — констатував лідер США.

Водночас Байден запевнив, що не буде жодних бойових дій між США та Росією на території України, адже це означатиме початок Третьої світової війни.