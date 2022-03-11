Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Байден зауважив, що США готові допомогти Україні зброєю та фінансами, а також прийняти українських біженців.
“Для розуміння: ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російських сил. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу для порятунку українського народу. І я буду вітати українських біженців. Ми повинні вітати їх тут з розпростертими обіймами, якщо вони потребують цього”, — сказав Байден.
Він наголосив, що США разом з європейськими союзниками захищатимуть “кожний дюйм” країн НАТО.
“І ми збираємося надавати більше підтримки Україні. Ми будемо й надалі стояти пліч-о-пліч із нашими союзниками в Європі та надсилати безпомилковий меседж: ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО з повною міццю об’єднаного й активізованого НАТО”, — констатував лідер США.
Водночас Байден запевнив, що не буде жодних бойових дій між США та Росією на території України, адже це означатиме початок Третьої світової війни.
“Ми не будемо вести війну проти Росії в Україні. Пряме протистояння між НАТО і Росією — це Третя світова війна, чого ми повинні намагатися запобігти. Але ми вже знаємо, що війна Путіна проти України ніколи не буде для нього перемогою”, — резюмував Байден.
- Нагадаємо, що сьогодні у Державному департаменті США оголосили про запровадження санкцій проти дружини та дорослих дітей Дмитра Пєскова, речника Президента Росії Володимира Путіна, а також 12 депутатів Держдуми РФ.
- Також країни G7 налаштовані ще більше ізолювати РФ від світових економік та міжнародної фінансової системи на тлі російського вторгнення в Україну.
- Раніше повідомлялось, що десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Кремль натомість звинуватив Сполучені Штати в оголошенні Росії економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та енергоносіїв.