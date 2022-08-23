Про це повідомляє АР.
Співрозмовники в адміністрації президента США заявили журналістам, що очікується виділення коштів, які підуть на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке може не потрапити на фронт протягом року-двох. Водночас загальний пакет допомоги може змінитися протягом ночі.
На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування спрямоване на допомогу Україні в забезпеченні її середньо- та довгострокової оборони.
Зазначається, що попередні постачання Україні були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складах та які можуть бути відправлені в найкоротші терміни. Наразі окрім надання довготермінової допомоги, яку Україна може використати для потенційних майбутніх оборонних потреб, новий пакет має на меті запевнити українських посадовців у тому, що США мають намір продовжувати свою підтримку, попри щоденні зміни ситуації на полі бою.
- Міноборони США готове укласти контракт на безпілотні літальні апарати-камікадзе більшого радіуса дії з більшою потужністю Switchblade 600 для України, більш ніж через п’ять місяців після того, як вони були призначені для боротьби з РФ.
- Після телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів.
- Велика Британія удвічі збільшить кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які передасть Україні для боротьби з російським агресором.
- Японський уряд анонсував нову допомогу Україні. Країна планує передати фургони та безпілотники.
- Збройні Сили України вже отримали першу партію з 50 бронетранспортерів Kirpi виробництва Туреччини з очікуваного постачання у 200 машин.