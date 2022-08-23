За інформацією ЗМІ, у Сполучених Штатах Америки 24 серпня, в День незалежності України готуються оголосити про додатковий пакет військової допомоги на три мільярди доларів.

Про це повідомляє АР.

Співрозмовники в адміністрації президента США заявили журналістам, що очікується виділення коштів, які підуть на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке може не потрапити на фронт протягом року-двох. Водночас загальний пакет допомоги може змінитися протягом ночі.

На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування спрямоване на допомогу Україні в забезпеченні її середньо- та довгострокової оборони.

Зазначається, що попередні постачання Україні були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складах та які можуть бути відправлені в найкоротші терміни. Наразі окрім надання довготермінової допомоги, яку Україна може використати для потенційних майбутніх оборонних потреб, новий пакет має на меті запевнити українських посадовців у тому, що США мають намір продовжувати свою підтримку, попри щоденні зміни ситуації на полі бою.