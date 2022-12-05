Росія використовує крадені українські цистерни для перевезення вантажів до ЄС

У Литві знову помітили цистерну АТ "Українська залізниця", яку РФ вкрала в Україні. Це цистерна, яку 8 листопада не впустили до Литви зі сторони РБ через нанесений символ Z. Вантаж відправила російська компанія до Литви через РБ. Литовські митники не пропустили вантаж із символом російської агресії.

Про це пише The Insider.

Після інциденту символ зафарбували, а цистерну повторно відправили до Литви, куди її пропустили, і 12 листопада вантаж прибув на залізничний прикордонний пункт Кяна.

Вкрадена в Україні цистерна до нанесення Z-символіки неодноразово спокійно проходила через Литовський кордон тим же маршрутом і з аналогічним вантажем без жодних проблем.

Відомо, що з вересня по листопад 2022 року крадена українська цистерна здійснила 4 рейси з РФ до Литви з вантажем “Аміак безводний скраплений”. Разом з іншими групами вагонів цистерна була вивезена на територію РФ у березні 2022 року із Сумської області. Росіяни не перереєстрували вагони, не змінили власника та не стали присвоювати вагонам нові номери.