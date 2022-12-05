Росія використовує крадені українські цистерни для перевезення вантажів до ЄС

Про це пише The Insider.
Після інциденту символ зафарбували, а цистерну повторно відправили до Литви, куди її пропустили, і 12 листопада вантаж прибув на залізничний прикордонний пункт Кяна.
Вкрадена в Україні цистерна до нанесення Z-символіки неодноразово спокійно проходила через Литовський кордон тим же маршрутом і з аналогічним вантажем без жодних проблем.
Відомо, що з вересня по листопад 2022 року крадена українська цистерна здійснила 4 рейси з РФ до Литви з вантажем “Аміак безводний скраплений”. Разом з іншими групами вагонів цистерна була вивезена на територію РФ у березні 2022 року із Сумської області. Росіяни не перереєстрували вагони, не змінили власника та не стали присвоювати вагонам нові номери.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що санкційний тиск заважає Росії поповнювати запаси зброї. Він заявив, що обмеження змушують РФ платити все більшу ціну.
- Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.
- За словами судноплавних брокерів і аналітиків, РФ таємно накопичила флот із понад 100 застарілих танкерів, щоб обходити західні обмеження на продаж російської нафти.