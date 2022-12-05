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Росія використовує крадені українські цистерни для перевезення вантажів до ЄС

У Литві знову помітили цистерну АТ "Українська залізниця", яку РФ вкрала в Україні. Це цистерна, яку 8 листопада не впустили до Литви зі сторони РБ через нанесений символ Z. Вантаж відправила російська компанія до Литви через РБ. Литовські митники не пропустили вантаж із символом російської агресії.

Понеділок, 5 грудня 2022, 21:51
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Про це пише The Insider.

Після інциденту символ зафарбували, а цистерну повторно відправили до Литви, куди її пропустили, і 12 листопада вантаж прибув на залізничний прикордонний пункт Кяна.

Вкрадена в Україні цистерна до нанесення Z-символіки неодноразово спокійно проходила через Литовський кордон тим же маршрутом і з аналогічним вантажем без жодних проблем.

Джерело: theins

Відомо, що з вересня по листопад 2022 року крадена українська цистерна здійснила 4 рейси з РФ до Литви з вантажем “Аміак безводний скраплений”. Разом з іншими групами вагонів цистерна була вивезена на територію РФ у березні 2022 року із Сумської області. Росіяни не перереєстрували вагони, не змінили власника та не стали присвоювати вагонам нові номери.

Джерело: theins

Теги: крадені цистерни, росіяни-мародери, санкції проти РФ, санкцій, спроби обходу санкцій, терористи рф, Литва

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