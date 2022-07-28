Про це повідомила російська служба ВВС.
У 2021 році світовими лідерами з експорту олії були Україна та Росія. Журналісти з’ясували, що оголошення про вивезення соняшнику з окупованих територій публікують, зокрема, у закритому чаті в WhatsApp на 500 учасників. Користувачі обговорювали, як будуть перевозити зерно та звідти його викрадають.
“Насіння. Чернігівка (Запорізька область). Ростов-на-Дону. Возити багато машини на коло. Супровід транспорту забезпечуємо. Боїв та прольотів немає, спокійно. Скрізь російські блокпости. Машини скрізь зеленою”, – є серед прикладів оголошень.
Перевізників шукають й у відкритих Telegram-каналах. Вони наголошують, що вивозять не “викрадену” продукцію, а “підконтрольну військово-цивільним адміністраціям”, тобто окупантам, які силою тимчасово захопили територію.
Українське насіння вивозять з південних областей, окупованої частини Харківської та Запорізької області, з Донбасу. Після цього його транспортують на підприємства у Воронезькій та Ростовській областях, а також у Краснодарському краї.
Журналісти зазначали, що не можуть стверджувати про обсяги вивезення. В одному оголошені було зазначено, що зерновози мають вивезти 5 тисяч тонн, в іншому – 3 тисячі.
Видання припустило, що частина викраденого в Україні насіння соняшника переробляється в олію. Для цього використовують потужності підприємств, розташованих на окупованих російськими військами територіях.
- Нагадаємо, на Херсонщині через обстріли російськими окупантами полів за добу знищено більше як 200 гектарів врожаю на майже три мільйони гривень.
- За даними ЗМІ, Єгипет розірвав з Україною контракт на постачання зерна. Зазначається, що Україна повинна була доставити Єгипту 240 000 тонн зерна, однак воно “застрягло” в українських портах через повномасштабне вторгнення Росії.
- За словами речника ООН Фархана Хака, перші українські кораблі для експорту зерна можуть відправитися з чорноморських портів України протягом кількох днів відповідно до угоди, погодженої 22 липня між нашою державою, Росією, Туреччиною та ООН.