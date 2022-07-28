Росія вивозить насіння соняшника з окупованих частин України. Його викрадають не тільки на півдні, а й по всій території, яку тимчасово зайняли російські війська.

Про це повідомила російська служба ВВС.

У 2021 році світовими лідерами з експорту олії були Україна та Росія. Журналісти з’ясували, що оголошення про вивезення соняшнику з окупованих територій публікують, зокрема, у закритому чаті в WhatsApp на 500 учасників. Користувачі обговорювали, як будуть перевозити зерно та звідти його викрадають.

“Насіння. Чернігівка (Запорізька область). Ростов-на-Дону. Возити багато машини на коло. Супровід транспорту забезпечуємо. Боїв та прольотів немає, спокійно. Скрізь російські блокпости. Машини скрізь зеленою”, – є серед прикладів оголошень.

Перевізників шукають й у відкритих Telegram-каналах. Вони наголошують, що вивозять не “викрадену” продукцію, а “підконтрольну військово-цивільним адміністраціям”, тобто окупантам, які силою тимчасово захопили територію.

Українське насіння вивозять з південних областей, окупованої частини Харківської та Запорізької області, з Донбасу. Після цього його транспортують на підприємства у Воронезькій та Ростовській областях, а також у Краснодарському краї.

Журналісти зазначали, що не можуть стверджувати про обсяги вивезення. В одному оголошені було зазначено, що зерновози мають вивезти 5 тисяч тонн, в іншому – 3 тисячі.

Видання припустило, що частина викраденого в Україні насіння соняшника переробляється в олію. Для цього використовують потужності підприємств, розташованих на окупованих російськими військами територіях.