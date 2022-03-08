У Російській Федерації розробили план на випадок економічних санкцій, проте останні виявилися жорсткішими, ніж сподівалися у Кремлі. На тлі цього економіка Росії стрімко падає.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Згідно з документом, який отримали журналісти щотижневої телевізійної програми “Схеми” від української розвідки, у Кремлі готували план дій до кінця березня 2022 року на випадок запровадження санкцій.

Серед них: адресна підтримка виробників, “зелені коридори” на митниці для товарів першої необхідності, розробка плану реагування на кризу для транспорту, нафтовидобування, сільського господарства, виробництва будівельних матеріалів та інших галузей, щоденний моніторинг ситуації у банківському секторі, а також просування російських товарів на ринках країн Азії, Південної Америки та Африки.

Однак санкції виявились жорсткішими, ніж очікувала російська влада.

Наразі спостерігається рекордне падіння рубля. В деяких пунктах обміну валют у Москві долар коштує 190 рублів. Варто зазначити, що за день до початку повномасштабного вторгнення РФ до України курс долара ще становив 80 рублів за долар.

Водночас світові компанії припиняють експорт своїх товарів до Росії та надання інших послуг. На тлі цього Центральний банк Росії намагається контролювати ситуацію, проте економічна криза для РФ – ще попереду.