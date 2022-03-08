Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Згідно з документом, який отримали журналісти щотижневої телевізійної програми “Схеми” від української розвідки, у Кремлі готували план дій до кінця березня 2022 року на випадок запровадження санкцій.
Серед них: адресна підтримка виробників, “зелені коридори” на митниці для товарів першої необхідності, розробка плану реагування на кризу для транспорту, нафтовидобування, сільського господарства, виробництва будівельних матеріалів та інших галузей, щоденний моніторинг ситуації у банківському секторі, а також просування російських товарів на ринках країн Азії, Південної Америки та Африки.
Однак санкції виявились жорсткішими, ніж очікувала російська влада.
Наразі спостерігається рекордне падіння рубля. В деяких пунктах обміну валют у Москві долар коштує 190 рублів. Варто зазначити, що за день до початку повномасштабного вторгнення РФ до України курс долара ще становив 80 рублів за долар.
Водночас світові компанії припиняють експорт своїх товарів до Росії та надання інших послуг. На тлі цього Центральний банк Росії намагається контролювати ситуацію, проте економічна криза для РФ – ще попереду.
- Нагадаємо, що згідно з прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle & Co, уже найближчими місяцями Російська Федерація може втратити свою платоспроможність. Країні-агресору прогнозують дефолт за так званим венесуельським сценарієм.
- Наразі Росію від дефолту відділяє лише одна сходинка. Суверенний кредитний рейтинг країни-агресора зменшили з B3 до Ca.
- Також нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про намір поступово відмовитись від участі в усіх своїх проєктах у Російській Федерації.
- Раніше на тлі російського вторгнення в Україну, курс російського рубля впав до свого історичного мінімуму. Водночас Центральний банк Російської Федерації вирішив підвищити ключову ставку до 20% річних. Фінансовий аналітик Сергій Колодій у коментарі для #Букв зауважив, що торги на Мосбіржі скоріше за все не відбуватимуться в повному обсязі, хіба що в обмеженому форматі.