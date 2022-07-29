Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
За даними розвідки, з березня російська приватна військова компанія (ПВК) “Вагнер” діяла на сході України у координації з російськими військовими. Ймовірно, їх було призначено відповідальними за певні ділянки лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів.
“Це суттєва зміна у порівнянні з попередньою роботою “вагнерівців” з 2015 року, коли вони зазвичай виконували завдання, які відрізнялися від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності”, – йдеться у повідомленні.
В Міноборони Великої Британії також зазначили, що цей новий рівень інтеграції ще більше ставить під сумнів давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між приватною військовою компанією “Вагнер” та Росією.
“Роль “Вагнера”, ймовірно, змінилася через те, що Міноборони РФ не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил “Вагнера” буде достатньо, щоб істотно змінити хід повномасштабної війни Росії проти України” – наголосили у британській розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 July 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NMjaQWZiQU
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 29, 2022
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що найманці приватної військової компанії “Вагнер”, ймовірно, здійснили тактичний наступ у районі Вуглегірської ТЕЦ у Донецькій області.
- Крім того, за даними розвідки Сполученого Королівства приватна військова компанія (ПВК) “Вагнер” буде втрачати провідну роль у російсько-українській війні. Таку думку висловили через залучення засуджених, коротке навчання та зниження критеріїв для набору новобранців.
- У колоніях Санкт-Петербурга ув’язнених почали вербувати у “добровольці” для поїздки на Донбас у складі приватної військової компанії “Вагнера”. За пів року служби такому “добровольцю”, якщо він повернеться живим, обіцяють виплатити 200 тисяч рублів та амністувати.
- Станом на початок 156-ої доби повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЗСУ відбили атаку окупантів на напрямках Авдіївки, Красногорівки, Великої Новосілки, Вершини, Семигір’я, Водяного та Пісків. У районах Новолуганського та Соледара бойові дії тривають.