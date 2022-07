Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, з березня російська приватна військова компанія (ПВК) “Вагнер” діяла на сході України у координації з російськими військовими. Ймовірно, їх було призначено відповідальними за певні ділянки лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів.

“Це суттєва зміна у порівнянні з попередньою роботою “вагнерівців” з 2015 року, коли вони зазвичай виконували завдання, які відрізнялися від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності”, – йдеться у повідомленні.

В Міноборони Великої Британії також зазначили, що цей новий рівень інтеграції ще більше ставить під сумнів давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між приватною військовою компанією “Вагнер” та Росією.

“Роль “Вагнера”, ймовірно, змінилася через те, що Міноборони РФ не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил “Вагнера” буде достатньо, щоб істотно змінити хід повномасштабної війни Росії проти України” – наголосили у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/CD3LU2jI92

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NMjaQWZiQU

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 29, 2022