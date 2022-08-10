Про це повідомили російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости та перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.
Як повідомили у росЗМІ, Росія на четвер, 11 серпня, запросила засідання Ради безпеки ООН “у зв’язку з ударами Києва по Запорізькій АЕС”.
У пропагандистському ЗМІ додали, що у якості доповідача на засіданні Росія хоче бачити генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.
Через деякий час цю інформацію підтвердив Дмитро Полянський – перший заступник постійного представника РФ при ООН.
“Підтверджую. Запросили засідання по українських обстрілах ЗАЕС. Ця тема заслуговує упередженої розмови з колегами по Радбезу. Українські провокації не повинні приховуватись від широкого загалу”, – написав він.
- Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три “прильоти” зафіксовано на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
- “Енергоатом” попередив, що внаслідок двох обстрілів Запорізької АЕС, які 5 серпня здійснили російські окупанти, атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки
- Окупаційні війська РФ внаслідок обстрілів пошкодили три датчики радіаційного моніторингу. Російські ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЗАЕС.