Про це повідомили російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости та перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

Як повідомили у росЗМІ, Росія на четвер, 11 серпня, запросила засідання Ради безпеки ООН “у зв’язку з ударами Києва по Запорізькій АЕС”.

У пропагандистському ЗМІ додали, що у якості доповідача на засіданні Росія хоче бачити генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Через деякий час цю інформацію підтвердив Дмитро Полянський – перший заступник постійного представника РФ при ООН.

“Підтверджую. Запросили засідання по українських обстрілах ЗАЕС. Ця тема заслуговує упередженої розмови з колегами по Радбезу. Українські провокації не повинні приховуватись від широкого загалу”, – написав він.