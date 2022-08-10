Росія на 11 серпня запросила засідання Ради безпеки ООН через начебто "обстріл Україною Запорізької атомної електростанції".

Про це повідомили російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости та перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

Як повідомили у росЗМІ, Росія на четвер, 11 серпня, запросила засідання Ради безпеки ООН “у зв’язку з ударами Києва по Запорізькій АЕС”.

У пропагандистському ЗМІ додали, що у якості доповідача на засіданні Росія хоче бачити генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Через деякий час цю інформацію підтвердив Дмитро Полянський – перший заступник постійного представника РФ при ООН.

“Підтверджую. Запросили засідання по українських обстрілах ЗАЕС. Ця тема заслуговує упередженої розмови з колегами по Радбезу. Українські провокації не повинні приховуватись від широкого загалу”, – написав він.