Росія запровадила санкції проти дочірніх компаній "Газпрому" у Європі та США. Згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, російські організації не зможуть укладати угоди з підсанкційними компаніями та виконувати свої обов'язки по діючих угодах.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Указ Путіна від 3 травня прямо забороняє експорт продуктів та сировини особам та організаціям, які опинились у санкційному списку. Йдеться про власника польської частини газопроводу “Ямал”, по якому російський газ поступає до Європи. Також санкції ввели проти колишнього німецького підрозділу “Газпрому” та його 29 дочірніх компаній у Швейцарії, Угорщині, Великій Британії, Франції, Болгарії, США, Румунії, Сінгапурі, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі.

Свій указ щодо санкцій Володимир Путін пояснив “незаконними діями США та їх союзників, які націлені на позбавлення Росії та її громадян права власності чи обмеження права власності”.

Під “незаконними діями” Путін має на увазі санкції, які були запроваджені проти Росії та окремих росіян після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Очільник Кремля не раз попереджував, що відповість такими ж жорсткими санкціями, однак до минулого тижня найжорсткішими санкціями РФ стало припинення газопостачання до Польщі та Болгарії, а також вимога платити за газ у рублях.

Відомо, що основна частина російського газу потрапляє до Європи через трубопровід “Ямал-Європа”, тому він має важливе значення для європейського газового ринку.

Щодо німецького підрозділу “Газпрому”, то він займався всім ланцюгом газового питання: вартість, транспортування, зберігання, постачання. Однак минулого місяця “Газпром” відмовився від німецького підрозділу і він перейшов під контроль Федерального мережевого агентства.