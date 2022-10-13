Росія прагне зміцнити незаконну анексію українських територій та запроваджує на тимчасово окупованих територіях України прикордонний контроль, обмеживши можливість виїзду за межі окупованих населених пунктів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Нові запровадження на окупованих територіях України демонструють намір Кремля поглинути чотири регіони, навіть попри глобальну критику, серед яких вимоги лідерів Великої сімки, щоб Росія “повністю та беззастережно вивела” свої війська.

Цивільні українці, які залишили контрольовану Росією територію в останні дні, розповіли в інтерв’ю 12 жовтня, що для виїзду від них вимагали надати велику кількість документів, зокрема свідоцтва про народження, назвати очікувані дати повернення та навіть серійні номери мобільних телефонів.

У Запорізькій області – регіоні, який Росія тепер вважає своїм, але контролює лише його частину – запроваджені РФ нові заходи останніми днями сповільнили відтік населення. Люди, які сподіваються потрапити на контрольовану Україною територію, бояться наразити свої родини на російський огляд.

“Росіяни хочуть встановити постійний, офіційний пункт перетину кордону, і тому вони намагаються запровадити такі заходи”, — сказав Олексій Савицький, український посадовець, який контролює прибуття цивільних колон з підконтрольної Росії території до Запоріжжя.

Посилення обмежень відбулося після того, як західні союзники поспішно відправили в Україну нову зброю, зокрема найсучасніші німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T, у відповідь на масовані ракетні удари по Україні цього тижня.

До того, як 30 вересня резидент РФ Володимир Путін незаконно анексував 4 українські області, в середньому з тимчасово окупованих територій до Запоріжжя прибувало близько 2000 осіб у день. На даний час їхня кількість скоротилась приблизно до 60 за день.

Сім’ї, які зверталися за дозволом на виїзд, іноді проводили до двох тижнів, ночуючи на заправних станціях або в готелях, курсуючи між російськими службами безпеки, які часто надають суперечливу інформацію.

12 жовтня десятки осіб стояли у чергах в Запоріжжі, щоб автобусами виїхати до Києва. Чимало з них заявили, що хочуть виїхати за межі України. Сім’ї, опитані The Washington Post, зізнались, що вони навіть не думали про від’їзд до цього тижня.

Однак оголошення Путіна про анексію, яке супроводжувалося масованими ракетними обстрілами Запоріжжя, змусило багатьох виїхати з міста.

“Я просто знав, що ми більше не можемо залишатися”, — заявив 31-річний Олександр Валуйський, коли його дружина та двоє дітей сідали в автобус.

Попри це сам Олександр не виїхав зі своєю сім’єю, оскільки чоловіки не можуть виїжджати за межі України під час воєнного стану.

“Їм потрібно поїхати, тут небезпечно. Ми вирішили, що це єдиний варіант”, — сказав він.

Запоріжжя – одне з найбільш постраждалих міст від ракетних ударів за останні дні. Найбільш смертоносний удар стався наприкінці вересня, коли цивільні вишикувалися в чергу, щоб забрати родичів з окупованої Росією території. Щонайменше 30 людей загинули і понад 80 отримали поранення, коли поряд з ними впали три ракети.